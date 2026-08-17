Gerardo Mérida ya no está bajo custodia de Estados Unidos; intensifican vigilancia a empresas

SAN DIEGO.— Gerardo Mérida, quien fuera secretario de Seguridad del gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya, ya no se encuentra bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP).

El pasado 4 de agosto, cuando la primera audiencia previa a juicio fue pospuesta, el general aparecía en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Sin embargo, ayer, la búsqueda de su nombre en la Oficina Federal de Prisiones arrojó “cero resultados”.

Al posponerse la audiencia, la corte, en una acción extraordinaria, no estableció otra fecha para la presentación de Mérida.

Mérida es el único que se ha entregado a EU, de los 10 funcionarios y exfuncionarios de la administración de Rubén Rocha Moya acusados de corrupción y vínculos con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

Como antecedente, los dos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio y Joaquín Guzmán López, desaparecieron del registro del BOP antes de que se declararan culpables mediante negociaciones para colaborar con el gobierno.

En tanto, el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadunidenses han intensificado el escrutinio sobre empresas transfronterizas. Esto, luego de que el presidente de EU, Donald Trump, clasificara a ciertas organizaciones criminales vinculadas con México como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Las medidas adoptadas por el Tesoro de EU ya alcanzaron a más de medio centenar de personas y firmas dedicadas a la producción de tequila, agricultura, seguridad y servicios logísticos, entre otras.

Mérida ya no está en la cárcel de Brooklyn

Exsecretario de seguridad de Sinaloa ya no figura en el registro del Buró Federal de Prisiones tras la cancelación de su audiencia previa.

Gerardo Mérida Sánchez, el exsecretario de Seguridad del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, ya no está bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

El 4 de agosto pasado, cuando la primera audiencia previa al juicio fue pospuesta, el general aparecía en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Hoy la búsqueda en el BOP dio “cero resultados” al proporcionar su nombre y datos personales.

Es probable que Mérida Sánchez haya salido de prisión porque está en negociaciones para colaborar con la fiscalía. Como referente, Ovidio y Joaquín Guzmán López, los dos hijos de El Chapo Guzmán, desaparecieron del registro del BOP antes de declararse culpables mediante negociaciones de colaboración con el gobierno.

El 4 de agosto, al posponer la audiencia, la corte en una acción extraordinaria no estableció ninguna fecha posterior para la presentación de Mérida ante el tribunal.

Mérida es el único que se ha entregado a Estados Unidos de entre diez funcionarios y exfuncionarios de la administración del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusados de corrupción y vínculos con la facción de Los Chapitos en el cártel de Sinaloa.

Su abogada no respondió de inmediato a las solicitudes de la prensa.

Mérida, de 66 años, cruzó la frontera a Arizona y se entregó el 11 de mayo; tuvo su primera audiencia en ese estado al día siguiente, cuando una corte ordenó trasladarlo a Nueva York, donde enfrenta cargos federales.

En la primera audiencia en Nueva York, el exsecretario no se declaró culpable ni inocente; ante su silencio, la corte determinó que no aceptaba los cargos, por lo que lo declaró inocente, criterio en el que luego estuvo de acuerdo su abogada.

Contexto

La desaparición de su ficha penitenciaria suele marcar la transición hacia un programa de protección de testigos o la negociación formal de culpabilidad. Dentro del esquema de justicia estadunidense, los procesados que aceptan aportar información sensible contra otros objetivos de mayor relevancia estratégica suelen ser reubicados fuera de las prisiones ordinarias para garantizar su integridad y facilitar las sesiones con los fiscales.

Mérida es el único de los diez exfuncionarios sinaloenses que decidió cruzar la frontera y entregarse a las autoridades norteamericanas. Como principal enlace del gabinete de seguridad con las fuerzas de inteligencia local, su eventual testimonio representa una pieza de alta vulnerabilidad para la estructura defensiva de la administración estatal y la red de complicidades de la facción de Los Chapitos.

El caso Sinaloa

Éstos son los puntos relevantes de la denuncia de Estados Unidos contra los funcionarios y exfuncionarios.

· 29 de abril

El Departamento de Justicia de EU presenta acusaciones de corrupción y narcotráfico contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

· 11 de mayo

Gerardo Mérida Sánchez cruza la garita de Nogales, Arizona, y se entrega a las autoridades estadunidenses.

· 12 de mayo

Primera comparecencia de Mérida en Arizona; un juez ordena su traslado al Distrito Sur de Nueva York.

· 1 de junio

Audiencia de acusación en Nueva York. Tras mantenerse en silencio, la corte lo declara procesalmente “no culpable”.

· 11 de agosto

El sistema penitenciario (BOP) actualiza su base de datos y retira la ficha de Mérida, dejándolo fuera de su custodia.