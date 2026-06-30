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Un partido para la historia: México vs. Ecuador. Sigue las incidencias del Tri en el Mundial 2026

México se enfrenta a Ecuador por un pase a los octavos de final del Mundial 2026; el Tri de Javier Aguirre lleva paso perfecto después de los tres juegos de la fase de grupos.

Por: Ricardo Thomas

México vs. Ecuador en la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026.
México vs. Ecuador en la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026.Redes sociales
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UNA VELADA PARA LA HISTORIA

El Mundial de 2026 deja a México y Ecuador retoman su rivalidad hemisférica con el que es su primer choque en un Mundial de futbol, un partido que dará al vencedor una noche para la historia de sus participaciones en las Copas del Mundo.

Un pase a octavos de final está en juego
19:14 Hrs¡El juego comienza a las 20:00 horas!
19:08 Hrs¿Cómo llegaron los equipos a este encuentro?

Mientras los jugadores comienzan a hacer ejercicios de calentamiento, recordemos que México fue el primer lugar del Grupo A, después de firmar la mejor primera fase en la historia del Tri con pleno de victorias y sin encajar goles. Ecuador se ganó su sitio en esta fase como tercero del Grupo E después de vencer en el tercer partido 2-1 a Alemania, para llegar a cuatro unidades.

19:06 Hrs¡Ya salen los jugadores al campo de juego!

Los aficionados en el Estadio de la Ciudad de México regalan un sonoro abucheo después de la salida de los jugadores ecuatorianos; mientras que de inmediato regalan ovaciones a los jugadores de la Selección Nacional.

19:00 HrsRetomando el México vs Ecuador

Con base en la historia, el equipo mexicano cuenta con un saldo a favor ante Ecuador en partidos oficiales, con un récord de cuatro triunfos en siete partidos, pos solo un revés. La última ocasión que se enfrentaron fue en la Copa America 2024 con un 0-0 en Glendale, Arizona.

18:57 HrsQué equipos ya están en octavos de final

Ante la espera del inicio del juego México vs. Ecuador, repasemos qué equipos ya están en la fase de octavos de final: 
Canadá
Brasil
Paraguay
Marruecos
Noruega
Francia

Mbappé hizo historia y Francia avasalló para avanzar a Octavos del Mundial 2026
Mbappé hizo historia y Francia avasalló para avanzar a Octavos del Mundial 2026Reuters
18:54 Hrs¡Anuncio importante!

En transmisiones de TV aseguran que los jugadores saldrán al campo a calentar a las 19:05 horas. Se espera que hagan ejercicios por espacio de 40 minutos antes de que pueda comenzar el partido.

18:46 HrsLa tormenta se roba el espectáculo

En los alrededores del Estadio Ciudad de México sigue cayendo una fuerte tormenta. El temor de las autoridades es que hay amenaza de actividad eléctrica que pueda comprometer a los jugadores y los aficionados.

La tormenta no ha parado en el Estadio Ciudad de México.
La tormenta no ha parado en el Estadio Ciudad de México.Reuters
18:38 HrsAguirre habla del inicio de Mora como titular

El Vasco Aguirre brindó palabras de apoyo a Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial, quien saldrá como titular.

Tanto (Gilberto) Mora como (Erick) Lira son pequeños, pero son jugones, como se dice comúnmente y yo espero que nos salga ese medio campo. Son de características distintas, pero a ver, a ver cómo nos va."

Gilberto Mora estableció un récord con la Selección Mexicana ante Chequia
Gilberto Mora será por primera ocasión titular en el Mundial.Reuters
18:34 HrsEl juego se retrasa una hora

La expectación de la afición mexicana debe esperar una hora por el tema de la tormenta eléctrica. 

18:27 HrsMéxico, ante la historia

El Tri está ante su mejor oportunidad de ganar un partido de eliminación directa en un Mundial por primera vez desde hace 40 años, cuando justamente venció en el estonces llamado Estadio Azteca 2-0 a Bulgaria, con el inolvidable gol de Manuel Negrete. ​Después de ese partido vino la eliminación en penales ante Alemania Federal en Monterrey en los cuartos de final.
El Mundial de Estados Unidos 94, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 acabaron con eliminaciones en el primer juego después de avanzar la fase de grupos, mientras que hace cuatro años, en Qatar 2022, ni siquiera avanzaron la primera fase. 

Manuel Negrete y su mítica tijera en 1986.
La tijera que marcó a Manuel Negrete con uno de los goles ante Bulgaría 2-0 en el Mundial de México 1986, última ocasión que México avanzó de unos octavos de final.Mexsport
18:23 HrsLa afición, volcada con el equipo

En el camino del camión del equipo mexicano rumbo al estadio no faltaron las muestras de cariño de cientos de personas a su paso.

18:22 Hrs¡El partido está retrasado!

Al interior del Estadio Ciudad de México ya se informó a los aficionados que el duelo está retrasado debido a la tormenta. 

18:18 Hrs¡Ya se conocen a los titulares!

Ambos equipos han compartido sus alineaciones. 

18:16 HrsEl juego bajo amenaza de tormenta 

Buenas tardes y bienvenidos al seguimiento del juego de México vs. Ecuador de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México, donde ahora está lloviendo y hay amenaza de retraso del partido debido a la actividad eléctrica en la atmósfera. 

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