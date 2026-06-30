Un partido para la historia: México vs. Ecuador. Sigue las incidencias del Tri en el Mundial 2026

18:27 Hrs México, ante la historia

El Tri está ante su mejor oportunidad de ganar un partido de eliminación directa en un Mundial por primera vez desde hace 40 años, cuando justamente venció en el estonces llamado Estadio Azteca 2-0 a Bulgaria, con el inolvidable gol de Manuel Negrete. ​Después de ese partido vino la eliminación en penales ante Alemania Federal en Monterrey en los cuartos de final.

El Mundial de Estados Unidos 94, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 acabaron con eliminaciones en el primer juego después de avanzar la fase de grupos, mientras que hace cuatro años, en Qatar 2022, ni siquiera avanzaron la primera fase.