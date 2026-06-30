Un partido para la historia: México vs. Ecuador. Sigue las incidencias del Tri en el Mundial 2026
México se enfrenta a Ecuador por un pase a los octavos de final del Mundial 2026; el Tri de Javier Aguirre lleva paso perfecto después de los tres juegos de la fase de grupos.
UNA VELADA PARA LA HISTORIA
El Mundial de 2026 deja a México y Ecuador retoman su rivalidad hemisférica con el que es su primer choque en un Mundial de futbol, un partido que dará al vencedor una noche para la historia de sus participaciones en las Copas del Mundo.
Mientras los jugadores comienzan a hacer ejercicios de calentamiento, recordemos que México fue el primer lugar del Grupo A, después de firmar la mejor primera fase en la historia del Tri con pleno de victorias y sin encajar goles. Ecuador se ganó su sitio en esta fase como tercero del Grupo E después de vencer en el tercer partido 2-1 a Alemania, para llegar a cuatro unidades.
Los aficionados en el Estadio de la Ciudad de México regalan un sonoro abucheo después de la salida de los jugadores ecuatorianos; mientras que de inmediato regalan ovaciones a los jugadores de la Selección Nacional.
Con base en la historia, el equipo mexicano cuenta con un saldo a favor ante Ecuador en partidos oficiales, con un récord de cuatro triunfos en siete partidos, pos solo un revés. La última ocasión que se enfrentaron fue en la Copa America 2024 con un 0-0 en Glendale, Arizona.
Ante la espera del inicio del juego México vs. Ecuador, repasemos qué equipos ya están en la fase de octavos de final:
Canadá
Brasil
Paraguay
Marruecos
Noruega
Francia
En transmisiones de TV aseguran que los jugadores saldrán al campo a calentar a las 19:05 horas. Se espera que hagan ejercicios por espacio de 40 minutos antes de que pueda comenzar el partido.
En los alrededores del Estadio Ciudad de México sigue cayendo una fuerte tormenta. El temor de las autoridades es que hay amenaza de actividad eléctrica que pueda comprometer a los jugadores y los aficionados.
El Vasco Aguirre brindó palabras de apoyo a Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial, quien saldrá como titular.
Tanto (Gilberto) Mora como (Erick) Lira son pequeños, pero son jugones, como se dice comúnmente y yo espero que nos salga ese medio campo. Son de características distintas, pero a ver, a ver cómo nos va."
El Tri está ante su mejor oportunidad de ganar un partido de eliminación directa en un Mundial por primera vez desde hace 40 años, cuando justamente venció en el estonces llamado Estadio Azteca 2-0 a Bulgaria, con el inolvidable gol de Manuel Negrete. Después de ese partido vino la eliminación en penales ante Alemania Federal en Monterrey en los cuartos de final.
El Mundial de Estados Unidos 94, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 acabaron con eliminaciones en el primer juego después de avanzar la fase de grupos, mientras que hace cuatro años, en Qatar 2022, ni siquiera avanzaron la primera fase.
En el camino del camión del equipo mexicano rumbo al estadio no faltaron las muestras de cariño de cientos de personas a su paso.
Al interior del Estadio Ciudad de México ya se informó a los aficionados que el duelo está retrasado debido a la tormenta.
Ambos equipos han compartido sus alineaciones.
Buenas tardes y bienvenidos al seguimiento del juego de México vs. Ecuador de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México, donde ahora está lloviendo y hay amenaza de retraso del partido debido a la actividad eléctrica en la atmósfera.