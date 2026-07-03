RESUMEN: Colombia enfrenta a Ghana por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026

Aunque la ventaja es de apenas un gol, Colombia fue ampliamente superior en el primer tiempo. Los Cafeteros monopolizaron el balón con 67 por ciento de posesión, completaron 342 pases con una efectividad del 93 por ciento y, lo más importante, limitaron a Ghana a cero remates a puerta, reflejando el control que ejercieron durante los primeros 45 minutos. Stats