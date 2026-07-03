RESUMEN: Colombia enfrenta a Ghana por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026
La selección cafetera busca mantener su paso invicto en el torneo frente a una Ghana que clasificó como uno de los mejores terceros lugares. El ganador enfrentará a Suiza en la siguiente ronda.
Colombia pone a prueba su invicto
¡Se terminó el partido! Colombia derrota a Ghana y avanza a los octavos de final del Mundial, donde enfrentará a Suiza. Los Cafeteros resistieron, cerraron encima y mantienen vivo el sueño mundialista.
Ghana perdió gas en la recta final y ya no logra atacar con la intensidad de minutos anteriores. Colombia administra la ventaja y deja correr el reloj rumbo a los octavos de final.
Se cumplen los 90 minutos y el árbitro agrega seis más. Colombia está a solo seis minutos de sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial.
Colombia realiza su último movimiento del partido. Luis Díaz deja el terreno de juego y en su lugar ingresa Johan Campaz, con el dorsal número 21.
Juan Fernando Quintero probó suerte con un remate de pierna izquierda desde fuera del área, pero su disparo se fue por encima de la portería de Ghana.
Davinson Sánchez apareció en el tiro de esquina y remató directo a las manos del portero de Ghana, que se quedó con el balón sin problemas.
Luis Díaz recorrió desde la banda izquierda hasta el área y sacó un disparo que fue desviado por la defensa de Ghana. Colombia tendrá tiro de esquina.
Juan Fernando Quintero cobró un tiro libre desde larga distancia en su primera intervención del partido. El mediocampista intentó sorprender con un disparo directo, pero el balón se fue muy por encima de la portería de Ghana.
Tras la pausa de hidratación, Colombia realiza un nuevo movimiento. Jhon Arias deja el terreno de juego y en su lugar ingresa Juan Fernando Quintero con el dorsal número 20, en busca de controlar la recta final del encuentr
El árbitro detiene las acciones para la segunda pausa de hidratación del encuentro. Colombia mantiene la ventaja por la mínima, mientras Ghana continúa presionando en busca del empate.
Antoine Semenyo sacó un disparo que se estrelló en la defensa de Colombia. En el rebote apareció Thomas Partey, pero su remate se fue desviado del arco cafetero.
Ghana adelanta líneas y presiona cada vez más cerca del área colombiana. Aunque todavía no encuentra el penúltimo pase para generar una oportunidad clara, la selección africana comienza a transmitir sensación de peligro.
Apenas dos minutos después, Luis Díaz volvió a tener una oportunidad clara dentro del área, pero su disparo salió directo a las manos del portero de Ghana, que evitó el segundo gol colombiano.
Colombia había encontrado una gran pelota para el número 7, quien se barrió para intentar rematar a gol dentro del área, pero de inmediato se marcó posición adelantada.
Ghana estuvo muy cerca del empate. Caleb Yirenkyi filtró un gran balón para el número 11, que llegó hasta el área y sacó una diagonal peligrosa, pero ningún compañero logró conectar el servicio frente al arco colombiano
Caleb Yirenkyi corta un avance de Colombia con una falta en el medio campo y el árbitro no duda en mostrarle la tarjeta amarilla.
Comienza la segunda mitad del encuentro y Colombia ya realizó su segundo cambio: James Rodríguez dejó el terreno de juego durante el descanso y en su lugar ingresó Richard Ríos, quien porta el dorsal número 6.
Termina el primer tiempo. Colombia se va al descanso con ventaja ante Ghana, gracias al gol de John Arias.
Antoine Semenyo entró al área con el balón controlado, pero la defensa de Colombia alcanzó a cortar la jugada en el último instante, prácticamente en la última acción del primer tiempo.
Daniel Muñoz mandó un centro al área que encontró el remate de Johan Mojica, pero el portero Lawrence Ati Zigi reaccionó con una gran atajada para evitar el segundo gol de Colombia.
El árbitro añade seis minutos de compensación en la primera parte, con Colombia arriba en el marcador y Ghana presionando por el empate.
Antoine Semenyo saca un disparo que se va desviado, pero Ghana mantiene la presión y consigue un nuevo tiro de esquina.
Ghana gana un tiro de esquina y empieza a acercarse con más frecuencia al arco de Colombia, que defiende la ventaja en el marcador.
Colombia domina la posesión y controla el ritmo del partido, aunque por ahora no logra generar oportunidades claras frente al arco de Ghana.
Después de la pausa de hidratación, el balón vuelve a rodar. Colombia mantiene la ventaja y Ghana intenta adelantar líneas en busca del empate.
El partido se detiene para la pausa de hidratación, con Colombia arriba en el marcador y Ghana buscando la forma de reaccionar.
Ghana intenta responder después del gol de Colombia, pero no encuentra claridad en el último tercio y no logra inquietar el arco colombiano.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOL de Colombia! John Arias aparece dentro del área para definir y poner el 1-0 en favor de los Cafeteros, que reflejan en el marcador el dominio que habían mostrado en los últimos minutos.
Colombia comienza a ser mejor que Ghana y gana un tiro de esquina después de adelantar líneas y presionar con más claridad en campo rival.
Jhon Córdoba queda tendido y tiene que ser atendido por el cuerpo médico de Colombia. El delantero no podrá continuar y saldrá de cambio para dejar su lugar a Luis Suárez.
Thomas Partey se animó con un disparo de media distancia que pasó por un costado de la portería colombiana. Ghana genera la primera aproximación de peligro del encuentro, aunque sin exigir al guardameta.
Colombia y Ghana comienzan la batalla por el último boleto a los octavos de final.
Ésta es la alineación de Ghana para el partido ante Colombia en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026: Ati Zigi, Mensah, Opoku, Luckassen, Senaya, Yirenky, Partey, Sibo, Semenyo, Ayew y Willliams
Ésta es la alineación de Colombia para el partido ante Ghana en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026: Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí., Mojica, Lerma, Puerta, Arias, Rodríguez, Díaz y Córdoba