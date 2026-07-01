¡OFICIAL! México vs Inglaterra en Octavos de Final del Mundial 2026

Después de la euforia tras ganar ante Ecuador en el Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana ya tiene la mente puesta en los Octavos de Final, sobre todo porque ahora ya conoce a su rival: Inglaterra.

El equipo de Javier Aguirre ha mostrado un sólido desempeño en toda la Copa del Mundo y aunque no era favorito cuando inició el torneo, ahora la cosa es distinta.

La Selección Mexicana se vuelve un fenómeno de ventas en el Mundial. Reuters

Inglaterra sufre, pero vence a Congo

La República Democrática del Congo dio un partidazo en la cancha de Atlanta. Durante 80 minutos se fue por delante en el marcador y por un momento se pensó que podría ser la otra gran sorpresa del Mundial 2026.

Sin embargo, apareció el capitán inglés. Con un soberbio doblete de Harry Kane, Inglaterra le dio la vuelta al marcador (2-1) y con ello, logró una sufrida clasificación.

Es cierto que los Tres Leones no tuvieron un gran partido. Congo se posicionó bien en el campo y estuvo a punto de sacarle el partido. Pero la calidad individual de este equipo salió a flote.

Kane, con sus dos goles, se colocó como el inglés con más goles en una Copa del Mundo (13). Además, ‘The Hurry’ ya superó a Pelé (12) y empató a Just Fontaine como el sexto máximo goleador de la justa.

Harry Kane celebra su doblete con Inglaterra REUTERS

México vs Inglaterra en Octavos de Final del Mundial 2026

Con este resultado, México se enfrentará en la cancha del Estadio Ciudad de México a la Selección de Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026.

El Tricolor ha enfrentado a Inglaterra solamente en una ocasión dentro de la historia de los Mundiales.

Este único partido se disputó durante la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, en la fase de grupos en el Estadio de Wembley en Londres, donde los Tres Leones vencieron a México por 2-0 con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt.

¿Cuándo juegan México vs Inglaterra en Octavos del Mundial?