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Francia vs Suecia EN VIVO, 16avos de Final del Mundial 2026

Detalles, imágenes y cómo fueron los goles del partido entre Francia y Suecia, 16avos de Final del Mundial 2026

Por: Arturo López

Francia vs Suecia, 16avos de Final del Mundial 2026
Francia vs Suecia, 16avos de Final del Mundial 2026
Noruega vs Francia, Mundial 2026 (26 de junio de 2026)
Francia
00
Suecia
Bandera de Suecia
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Suecia llega dispuesta a espolear su espíritu competitivo, sin los focos y con todo el favoritismo para los franceses

Tras superar la fase de grupos con tres contundentes triunfos -la última vez que lo logró fue cuando levantaron el trofeo en 1998-, 'Les Bleus' inician el verdadero camino hacia el título con un aparente margen de mejora respecto a su juego.

Francia busca hacer valer su condición de favoritos ante un combinado escandinavo sin complejos, aunque con altibajos

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Francia y Suecia, 16avos de Final del Mundial 2026!

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