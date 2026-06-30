Francia vs Suecia EN VIVO, 16avos de Final del Mundial 2026
Detalles, imágenes y cómo fueron los goles del partido entre Francia y Suecia, 16avos de Final del Mundial 2026
Francia
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Suecia
POR COMENZAR
Suecia llega dispuesta a espolear su espíritu competitivo, sin los focos y con todo el favoritismo para los franceses
Tras superar la fase de grupos con tres contundentes triunfos -la última vez que lo logró fue cuando levantaron el trofeo en 1998-, 'Les Bleus' inician el verdadero camino hacia el título con un aparente margen de mejora respecto a su juego.
Francia busca hacer valer su condición de favoritos ante un combinado escandinavo sin complejos, aunque con altibajos
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Francia y Suecia, 16avos de Final del Mundial 2026!