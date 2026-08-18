Jamal Musiala revela el motivo de sus desmayos: Disfunción neurológica

Tras sufrir un segundo desmayo en tres días durante pleno partido del Bayern Múnich, Jamal Musiala reveló que sufre de disfunción neurológica, motivo por el que puede desvanecerse en cualquier momento; pese a que no existen riesgos adicionales para su salud, el futbolista alemán aseguró que su decisión es mantenerse dentro del terreno de juego en busca de victorias y títulos con el conjunto bávaro.

Jamal Musiala cayó en la cancha frente al Heidenheim minutos después de haber ingresado de cambio, encendiendo las alarmas y causando conmoción en los aficionados del deporte debido a lo que pudiera presentarse en el joven jugador de apenas 23 años.

Una vez finalizado el compromiso, Musiala explicó su padecimiento, asegurando que se encuentra en condiciones de seguir jugando al futbol:

Quiero disipar esas preocupaciones hoy y explicar un poco más: me han diagnosticado episodios breves y temporales de ausencia que son fácilmente tratables y están causados por una disfunción neurológica. Estos pueden llevar a los momentos que han ocurrido recientemente, como contra el Leipzig y ahora en Heidenheim”.

Los desmayos son parte de la vida de Jamal Musiala quien a últimas fechas ha tratado de vivir con la situación que preocupa a jugadores y rivales del Bayern Múnich:

“Sé que pueden parecer aterradores a primera vista, pero para mí, actualmente son simplemente parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo la mejor atención médica posible en este sentido, y soy muy optimista”.

Jamal Musiala fue contundente y aseguró que no existen riesgos adicionales para su salud, por lo que intentará mantenerse dentro del terreno de juego en busca de seguir sumando goles, victorias y títulos con Bayern Múnich:

No hay riesgos adicionales para la salud más allá de esto. Fue mi deseo personal enfrentar este desafío y, con la aprobación de los especialistas neurológicos, continuar haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación”.

¿Qué es la “disfunción neurológica”?

La alteración en el funcionamiento del cerebro, la médula espinal o los nervios periféricos es aquello que padece Jamal Musiala, mismo que podría derivar en problemas físicos como los desmayos.

Estos son algunos otros de los síntomas que podría llegar a presentar el futbolista alemán del Bayern Múnich:

- Debilidad o parálisis.

- Problemas de visión.

- Dificultades en el habla.

- Alteraciones del equilibrio.

- Pérdida de sensibilidad.

Musiala volvió a sufrir un desmayo en un partido del Bayern Munich REUTERS

BFG