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Brasil vs Japón EN VIVO: Sigue los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

Después de una épica fase de grupos, la Selección de Brasil, comandada por Vinicius y Neymar, se alistan para enfrentar a Japón en la ronda de eliminación directa

Por: Eduardo Cristobal Colin

Brasil y Japón se enfrentan en los Dieciseisavos de Final
Brasil y Japón se enfrentan en los Dieciseisavos de FinalIA
La bandera de Brasil
BRASIL
01
JAPÓN
La bandera de Japón
Con Neymar y vinicius, la selección de brasil se enfrenta a japón en los dieciseisavos de final
primer tiempo
Minuto 40JAPÓN ESTÁ INSPIRADO

Después del gol, Japón ha crecido en confianza. Parece que a Brasil le cuesta más generar jugadas. 

Minuto 32BRASIL NO SE ENCUENTRA

Después del gol, parece que le afectó mucho a Brasil, de momento no reacciona en el campo. 

Minuto 29¡GOOOOOOL DE JAPÓN!

Japón pega primero en el partido. Robaron un balón en medio campo y Sano condujo, disparó raso y Brasil ya pierde. 

Minuto 26SE REANUDA EL PARTIDO

El partido vuelve a jugarse.

Minuto 23PAUSA DE HIDRATACIÓN

En estos momentos se lleva a cabo la pausa de hidratación.

Minuto 20EL PARTIDO YA BAJA DE REVOLUCIONES

Después de varios minutos intensos, ahora el partido entra en calma con posesión para Brasil.

Minuto 15PRIMER INTENTO DE JAPÓN

Un tiro libre en favor de Japón, pero la barrera hizo su trabajo y desvió a tiro de esquina.

Minuto 13PRIMERA DE MATHEUS CUNHA

El 9 de Brasil sacó un disparo potente, pero el portero de Japón mandó a tiro de esquina. 

Minuto 11PRIMERA POLÉMICA DEL PARTIDO

Sano metió una plancha tremenda contra Vinicius, sin embargo, todo quedó en tarjeta amarilla. El VAR no intervino. 

Minuto 10BRASIL QUIERE EL PRIMER GOL

En estos primeros minutos, Brasil se ve mucho mejor que Japón. Buenos movimientos y parece que es cuestión de tiempo para que caiga el gol. 

Minuto 7CASI LLEGA EL ERROR DEL PORTERO NIPON

Parece que el portero de Japón salió un poco nervioso y estuvo a punto de hacer un error en su área, pero controló el esférico al último. 

Minuto 4BRASIL PRESIONA A JAPÓN

Primeros minutos del partido y Brasil ya mete presión. Japón intenta hacer su juego, pero no lo logra. 

Minuto 2BRASIL AVISA PRIMERO

Bruno Guimaraes sacó el primer disparo del partido, el portero de Japón mandó a tiro de esquina. 

Minuto 0COMIENZA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del partido entre Brasil y Japón de los Dieciseisavos de Final, comienzan. 

10:51 HrsEL PROTOCOLO DE LOS HIMNOS SE HACE PRESENTE

Con el himno de Brasil sonando primero, comienza el protocolo de los himnos. 

10:45 HrsLOS SUPERCAMPEONES LO PREDIJERON

La caricatura, los Supercampeones, predijo este enfrentamiento entre Brasil y Japón. 

10:35 HrsNEYMAR, LISTO PARA EL PARTIDO

Después de su debut, Neymar se alista para su segundo partido con Brasil en este Mundial.

10:25 HrsLLEGA BRASIL AL ESTADIO

Así llegó la Selección de Brasil al Estadio de Houston para enfrentar a Japón. 

10:20 HrsLA AFICIÓN COMIENZA A LLEGAR

La afición de Brasil ya se encuentra en Houston para apoyar a su selección. 

10:15HrsLAS ALINEACIONES DE BRASIL Y JAPÓN 

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