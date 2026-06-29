Brasil vs Japón EN VIVO: Sigue los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026
Después de una épica fase de grupos, la Selección de Brasil, comandada por Vinicius y Neymar, se alistan para enfrentar a Japón en la ronda de eliminación directa
Con Neymar y vinicius, la selección de brasil se enfrenta a japón en los dieciseisavos de final
Después del gol, Japón ha crecido en confianza. Parece que a Brasil le cuesta más generar jugadas.
Después del gol, parece que le afectó mucho a Brasil, de momento no reacciona en el campo.
Japón pega primero en el partido. Robaron un balón en medio campo y Sano condujo, disparó raso y Brasil ya pierde.
El partido vuelve a jugarse.
En estos momentos se lleva a cabo la pausa de hidratación.
Después de varios minutos intensos, ahora el partido entra en calma con posesión para Brasil.
Un tiro libre en favor de Japón, pero la barrera hizo su trabajo y desvió a tiro de esquina.
El 9 de Brasil sacó un disparo potente, pero el portero de Japón mandó a tiro de esquina.
Sano metió una plancha tremenda contra Vinicius, sin embargo, todo quedó en tarjeta amarilla. El VAR no intervino.
En estos primeros minutos, Brasil se ve mucho mejor que Japón. Buenos movimientos y parece que es cuestión de tiempo para que caiga el gol.
Parece que el portero de Japón salió un poco nervioso y estuvo a punto de hacer un error en su área, pero controló el esférico al último.
Primeros minutos del partido y Brasil ya mete presión. Japón intenta hacer su juego, pero no lo logra.
Bruno Guimaraes sacó el primer disparo del partido, el portero de Japón mandó a tiro de esquina.
Los primeros 45 minutos del partido entre Brasil y Japón de los Dieciseisavos de Final, comienzan.
Con el himno de Brasil sonando primero, comienza el protocolo de los himnos.
La caricatura, los Supercampeones, predijo este enfrentamiento entre Brasil y Japón.
Después de su debut, Neymar se alista para su segundo partido con Brasil en este Mundial.
Así llegó la Selección de Brasil al Estadio de Houston para enfrentar a Japón.
La afición de Brasil ya se encuentra en Houston para apoyar a su selección.