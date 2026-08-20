‘La Odisea’ hace historia y destrona a ‘Deadpool y Wolverine’ en taquilla

La nueva producción de Christopher Nolan continúa sorprendiendo en las salas de cine. ‘La Odisea’ no solo se ha consolidado como uno de los grandes éxitos cinematográficos del año, sino que ahora consiguió un importante récord al convertirse en la película con clasificación R más taquillera de la historia.

Matt Damon es Odysseus y Zendaya, Athena, en La odisea. Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

¿Cuánto dinero ha recaudado ‘La Odisea’?

La cinta alcanzó una recaudación mundial de 1,352 millones de dólares, con lo que dejó atrás a ‘Deadpool & Wolverine’, producción de 2024 que había establecido el récord con 1,338 millones de dólares.

Desde su estreno, el pasado 17 de julio, la película ha mantenido un sólido desempeño en taquilla. Tan solo durante su primer fin de semana en Estados Unidos consiguió 123 millones de dólares.

Hasta el momento, ‘La Odisea’ suma 516 millones de dólares en territorio estadounidense y otros 835 millones en el mercado internacional.

Las locaciones reales de La Odisea recorren seis países de Europa y África. X @fedeebongiorno

¿Por qué ‘La Odisea’ ha sido un fenómeno en taquilla?

Uno de los factores que ha impulsado el éxito de la película ha sido su exhibición en formato IMAX. De acuerdo con las cifras reportadas, las funciones en este formato han generado aproximadamente 354 millones de dólares.

Con estos resultados, la producción se convirtió además en la quinta película estrenada este año en superar los mil millones de dólares y en apenas la tercera cinta con clasificación R en alcanzar esa cifra, después de ‘Joker’.

Christopher Nolan en la premiere de La Odisea en Londres. REUTERS

¿Qué dijo Ryan Reynolds sobre el nuevo récord?

El cambio de liderazgo en la taquilla también fue celebrado por Ryan Reynolds, protagonista y una de las figuras creativas detrás de la franquicia ‘Deadpool’.

A través de X, el actor felicitó al equipo de ‘La Odisea’ por haber conseguido convertirse en la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos.

Congratulations to the entire cast and crew of The Odyssey for becoming the highest grossing R-rated movie of all time. That is one helluva car. pic.twitter.com/s7QzTza21l — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 19, 2026

El éxito de ‘La Odisea’ también representa un nuevo récord dentro de la trayectoria de Christopher Nolan. La producción ya superó los ingresos de ‘El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace’, que había recaudado alrededor de 1,080 millones de dólares sin considerar el ajuste por inflación.

Además, la película estableció un nuevo máximo histórico para un estreno en IMAX, al superar los 271 millones de dólares que había conseguido ‘Avatar’ en este formato.

¿De qué trata ‘La Odisea’?

La película lleva a la pantalla la conocida historia épica atribuida a Homero y sigue a Odiseo, rey de Ítaca, durante su peligroso y prolongado viaje de regreso a casa después de la guerra de Troya.

El papel principal está a cargo de Matt Damon, quien comparte créditos con un elenco integrado por Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo.

Con su impresionante desempeño comercial, ‘La Odisea’ se posiciona como uno de los grandes fenómenos cinematográficos de la actualidad y suma un nuevo logro a la carrera de Nolan.