Isaac del Toro pelea hasta el final y termina segundo en Alemania

Isaac del Toro respondió cuando la carrera parecía escapársele y consiguió el segundo lugar de la primera etapa de la Vuelta a Alemania, después de un explosivo cierre en Schwäbisch Hall en el que Louis Barré se quedó con la victoria.

El mexicano, quien inició la jornada vestido con el maillot azul después de ganar el prólogo, tuvo que defenderse prácticamente solo ante una sucesión de ataques en los kilómetros finales y terminó cruzando la meta 16 segundos detrás de Barré.

La carrera comenzó a incendiarse a falta de cinco kilómetros, cuando Paul Magnier, Mathias Vacek y Barré aprovecharon el exigente muro previo a la llegada para poner bajo presión al líder mexicano.

Magnier tomó inicialmente la iniciativa y consiguió dos segundos de bonificación que momentáneamente lo colocaban a la par de Del Toro en la clasificación general. El francés, sin embargo, pagó el esfuerzo poco después y perdió contacto cuando la pendiente comenzó a endurecerse.

Barré rompe la carrera

Louis Barré aprovechó el desgaste de Magnier y lanzó el movimiento decisivo a poco más de un kilómetro de la llegada. El corredor del Team Visma | Lease a Bike abrió rápidamente una diferencia que terminó siendo imposible de cerrar.

Detrás, Del Toro mantuvo la calma, pero tuvo que reaccionar cuando la ventaja del francés comenzó a amenazar seriamente su posición en la clasificación general.

El ciclista del UAE Team Emirates XRG aceleró en los dos kilómetros finales, comenzó a descontar terreno y, cuando la victoria ya estaba fuera de alcance, se concentró en recuperar segundos y buscar las bonificaciones disponibles en la meta.

Barré cruzó primero con un tiempo oficial de cinco horas, 15 minutos y nueve segundos, mientras Del Toro encabezó el grupo perseguidor y, con un golpe de riñón sobre la línea, consiguió quedarse con el segundo puesto.

Giulio Ciccone, Natnael Tesfatsion, Edoardo Zambanini y Bart Lemmen terminaron también a 16 segundos del ganador, mientras Marc Hirschi llegó a 22 y Tijmen Graat, Mathieu Burgaudeau y Maximilian Schachmann lo hicieron a 24.

El resultado permitió a Barré colocarse provisionalmente como nuevo líder de la Vuelta a Alemania, mientras Isaac del Toro quedó en el segundo puesto de la clasificación general, inicialmente reportado a nueve segundos del francés, a la espera de la confirmación definitiva de tiempos y bonificaciones.

Del Toro había comenzado el día en la cima después de imponerse en el prólogo con 3:08 minutos, dos segundos por delante de Magnier, pero la primera jornada en línea confirmó que la pelea por la general será mucho más cerrada de lo que anticipaban esas pequeñas diferencias iniciales.