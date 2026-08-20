“Niu Lai”: de qué trata y que hay detrás la película china que es un éxito por ser ‘muy mala’

‘Niu Lai’ es una película que causa sorpresa en los últimos días debido a que, con poco presupuesto, está dejando atrás a grandes producciones como La Odisea y Spider-Man Brand New Day.

Con gráficos de dudosa calidad y una inversión de apenas 200 dólares, ‘Niu Lai’ está generando gran interés por parte del público que quiere conocer todo sobre la historia que hay detrás de esta película de origen chino.

El éxito de esta producción es totalmente inesperado, pues llegó a los cines el pasado 5 de agosto prácticamente sin publicidad y, a pocos días de su lanzamiento, había vendido apenas unos cientos de entradas por lo que parecía destinada a desaparecer, sin embargo, internet la descubrió.

Historia detrás de la película ‘Niu Lai’

Niu Lai, película china. Especial

La película china no proviene de un estudio de animación, sino que su producción se basa en el trabajo que una madre hizo junto a su hijo durante cinco años.

Sin experiencia en producción, Sun Lifang, una madre originaria de China, se dedicó a aprender sobre animación ditial luego de que su hijo Xin Ymeng expresara sus deseos de hacer una película.

Ante el peor pronóstico, Sun Lifang aprendió lo básico de animación y consiguió crear la película y exhibirla en cines chinos, junto a famosos estrenos del momento.

Como era de esperarse, no estaba funcionando, pero, la mala calidad con la que cuenta, sumada a la historia que hay detrás de la misma, ha llevado al público a genera interés por ‘Niu Lai’.

Mucha gente está conmovida incluso por los promocionales del filme, que son dibujos sencillos realizados por la madre y su hijo. Además, muchos aplauden el trabajo logrado, pues en una época donde la IA puede facilitar algunas tareas, ambos optaron por usar sus propias herramientas y creatividad.

¿De qué trata ‘Niu Lai?

Niu Lai, película china. Especial

La película de animación ‘Niu Lai’ cuenta la historia de un pequeño ternero recién nacido que, pese a comenzar su vida de manera vulnerable e insegura, poco a poco se convierte en un animal fuerte y valiente.

La historia comienza cuando una alondra que atraviesa el desierto escucha la canción de cuna del ternero y cae en un sueño. A partir de ese momento, gran parte de la película se desarrolla dentro de ese mundo onírico.

En ese sueño, Niu Lai crece y vive distintas experiencias que marcarán su vida. Entre ellas está su amistad con un joven leopardo, una relación poco común debido a que ambos pertenecen a especies que naturalmente serían enemigas. También enfrenta situaciones difíciles, como sequías, ataques de lobos y la pérdida de su madre. A través de estas experiencias, el personaje aprende sobre la amistad, el sacrificio, la responsabilidad y la importancia de enfrentar las pérdidas.

Más allá de ser una historia protagonizada por animales, Niu Lai funciona como una especie de fábula sobre el crecimiento y la madurez. La película aborda temas como el duelo, la valentía y la capacidad de seguir adelante después de momentos dolorosos.

De la burla al éxito en taquillas de China

Aunque inicialmente tuvo poca repercusión, comenzó a hacerse viral en redes sociales y terminó convirtiéndose en un inesperado fenómeno de taquilla en China.

Durante sus primeros diez días en cartelera recaudó apenas mil 100 dólares, con poco más de 300 espectadores en todo el país, de acuerdo con datos de Maoyan Professional Edition.

Todo cambió cuando las capturas de su animación comenzaron a circular por internet. Los modelos 3D pixelados, los movimientos rígidos de los personajes y un doblaje que muchos consideraron deficiente rápidamente se convirtieron en material para chistes y memes.

Sin embargo, lo que comenzó como una ola de burlas poco a poco despertó la curiosidad del público. Esa curiosidad terminó convirtiéndose en boletos vendidos, pues miles de personas acudieron a las salas de cine para comprobar por sí mismas si 'Niu Lai' realmente era tan mala como se decía en redes sociales.

El fenómeno tuvo un impacto inesperado en taquilla. Para el 20 de agosto, la película ya había recaudado más de 4.3 millones de dólares, de acuerdo con agencias especializadas, y se colocó en el quinto lugar entre las películas chinas de animación más taquilleras de 2026, incluso por encima de GG Bond Movie: Racing Hero. Por su parte, el medio especializado Dexerto estima que la cinta podría terminar su recorrido en cines con una recaudación cercana a los 14 millones de dólares.

¿Cómo llegó a los cines de China?

Niu Lai, película china. Especial

Xin Yumeng es un animador aficionado y ex diseñador de interiores sin experiencia formal en cine, y su madre, Sun Lifang, según reportes, trabajaba como empleada de una empresa estatal en China. Juntos trabajaron en la película únicamente con ahorros familiares.

Xin se encargó prácticamente de todo el trabajo técnico de la película: dirigió el proyecto, realizó el modelado 3D, la animación y la edición, además de prestar su voz para interpretar a diez personajes masculinos diferentes. Por su parte, Sun Lifang aprendió desde cero a escribir guiones, dio voz a todos los personajes femeninos y también compuso la canción que aparece al final de la cinta.

La producción estuvo a cargo de Dalian Jingyuan Culture Film and Television Media, una empresa que originalmente se dedicaba al diseño de interiores y que incursionó en la realización cinematográfica con Niu Lai.

La película incluso estuvo cerca de no llegar a los cines. Para conseguir que pudiera exhibirse públicamente, el propio Xin tuvo que encargarse personalmente de gestionar la licencia de proyección.

¿Dónde ver ‘Niu Lai’?

Por ahora, Niu Lai puede verse oficialmente en cines de China, donde se estrenó el pasado 5 de agosto de 2026. Sin embargo, fuera de ese país, incluida México, todavía no existe una plataforma de streaming que haya anunciado oficialmente su lanzamiento.

No obstante, debido al inesperado éxito que ha tenido en China, no se descarta que en el futuro pueda llegar a otros mercados o tener un lanzamiento digital.

En internet ya circulan algunos videos de la película, pero se trata principalmente de grabaciones realizadas dentro de las salas de cine y no de una versión oficial para verla en línea.