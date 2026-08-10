La odisea de Christopher Nolan le arrebata la corona IMAX a Avatar de James Cameron

Fin de semana inolvidable para el director Christopher Nolan con La odisea, porque rompió dos récords importantes para su carrera y la de la exhibición cinematográfica en salas.

Al cierre de esta edición, la adaptación al poema de Homero sumó mil 104 millones de dólares en la taquilla internacional, convirtiéndose en la película más exitosa en la carrera del realizador de 56 años, pues la marca era propiedad de El caballero de la noche asciende, el cierre de su trilogía de Batman que culminó en 2012 su ciclo en cartelera con mil 85 mdd.

El próximo 16 de agosto, La odisea cumplirá un mes en cartelera teniendo una buena afluencia de público en complejos internacionales, registrando bajos porcentajes de caídas en ingresos pese a que comparte carteleras con Spider-Man: un nuevo día, que también vive una corrida histórica para Sony Pictures y Marvel Studios, quienes han tenidos una buena cantidad de fracasos y críticas luego de culminar la exitosa Saga del Infinito con Avengers: Endgame.

Así fue el logro para cuestión personal de Nolan; sin embargo, el segundo que alcanzó este fin de semana fue convertirse en el director con la película más taquillera en los complejos IMAX, gracias a que su adaptación ya alcanzó 289.3 mdd, rebasando por mucho a Avatar (2009), que ostentaba la marca con 271 mdd (aunque analistas y economistas ahora deberán equiparar la cifra con los flujos de inflación, según portales de EU).

Matt Damon es Odysseus y Zendaya, Athena, en La odisea. Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Un hecho sin precedentes para la exhibición en cines que se ha visto golpeada por el auge y crecimiento del streaming, además de arrastrar la catastrófica crisis económica que se vivió durante la pandemia por el covid-19.

Se calculó que con 750 mdd, La odisea recupera el presupuesto de 250 mdd y los aproximadamente 125 mdd que tuvieron en temas de publicidad, por lo que Universal Pictures está registrando su mejor desempeño en el año por medio de esta película, que todavía tiene salas agotadas y ya vendidas de aquí a septiembre en Estados Unidos y, lo más importante, China exhibirá la película a partir del 14 de agosto después de su pequeño preestreno que tuvieron la semana pasada.

Nolan y su libreto no la han tenido fácil, porque en su debut sufrieron una filtración del filme en la plataforma X, que puso a trabajar al equipo de Universal para evitar otro posteo ilegal, como también lo sufrió Spidey y su cuarta entrega con Tom Holland. También enfrentó la crítica de Emily Wilson, encargada de la traducción de La odisea que usó el cineasta para hacer su película.

Gracias a este desempeño, The Hollywood Reporter destaca que Nolan ya puede presumir tener una filmografía con ingresos de más de 7 mil millones de dólares.

“Él se ha ganado la confianza del público al ofrecer experiencias cinematográficas imprescindibles, y La odisea representa a cima de su talento, porque ha marcado tendencia cultural y ha logrado que el público acuda a los formatos premium para disfrutar un visionado único en la vida”, expuso Jim Orr, presidente de distribución nacional en cines de Universal Pictures, según el medio antes mencionado.

DA UN RESPIRO A SONY Y MARVEL

Spider-Man: Un nuevo día ahora apunta sus esfuerzos para entrar al selecto grupo de los filmes que conforman la lista de los 2 mil millones de dólares, pues este finde acabó su segunda semana con mil 665 mdd.

Actualmente, el largometraje ocupa la posición 12 de las producciones más exitosas en la historia del cine, tres lugares atrás de Spider-Man: sin camino a casa, la reunión de Holland con Tobey Maguire y Andrew Garfield que fue un fenómeno que acabó su corrida con mil 921 mdd.

Jon Watts volvió a ser tema de conversación tras el estreno de la nueva película. X @CultureCave_

La conversación de los fans ahora se ha centrado en la posibilidad de volver a ver a Tobey Maguire en Avengers Doomsday y Secret Wars, sobre todo luego de que se diera a conocer el tema de la boda entre Zendaya y Tom Holland y el descanso que los recién casados buscan tomar para disfrutar de su vida en pareja.