Zendaya recrea el baile de Tobey Maguire en Spider-Man 3 y se vuelve viral

Si eres fan de Spider-Man, seguramente recuerdas una de las escenas más icónicas de la saga: el inolvidable baile de Tobey Maguire en Spider-Man 3 (2007). Aunque en su momento dividió opiniones, con el paso de los años se convirtió en un momento de culto entre los seguidores del superhéroe.

Ahora, esa escena volvió a conquistar las redes sociales gracias a Zendaya, quien sorprendió al recrear el famoso baile y despertó la nostalgia de miles de fans del universo de Spider-Man.

Zendaya recrea el icónico baile de Tobey Maguire en Spider-Man

El divertido momento ocurrió durante su participación en un programa de televisión, donde la actriz estadounidense recreó una de las escenas más recordadas de Spider-Man 3, imitando los característicos pasos de Tobey Maguire con su propio estilo.

A través de la cuenta oficial de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, fue compartido el video que rápidamente se volvió viral y acumuló más de 722 mil reacciones y más de 4 mil comentarios, en los que los seguidores celebraron el homenaje al primer Spider-Man de la trilogía dirigida por Sam Raimi.

Muchos usuarios destacaron que la escena les recordó uno de los momentos más memorables de la saga protagonizada por Tobey Maguire.

¿Por qué el baile de Tobey Maguire se volvió tan famoso?

Es imposible hablar de Spider-Man 3 sin recordar la escena en la que Peter Parker cambia por completo su personalidad tras ser influenciado por el simbionte alienígena que más tarde da origen a Venom.

Con una actitud exageradamente segura de sí mismo, el personaje recorre las calles de SoHo, en Nueva York, mientras baila de una forma que, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los momentos más virales y comentados de la franquicia.

La escena fue creada por el director Sam Raimi, en conjunto con Tobey Maguire para representar el exceso de confianza que el simbionte provocaba en Peter Parker.

Hoy, casi dos décadas después de su estreno, ese baile continúa siendo uno de los momentos más recordados por los fans y uno de los memes más populares del universo Marvel.

Zendaya revive el famoso baile de Tobey Maguire de Spider-Man 3 Foto: IMDb

Spider-Man: Brand New Day rompe récord antes de su estreno

El éxito del personaje se ha reflejado en el cine, con la llegada de la película Spider-Man: Brand New Day, protagonizada por Tom Holland y Zendaya.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la cinta logró recaudar 72 millones de dólares durante su preestreno, una cifra que incluso superó el desempeño que tuvo Avengers: Endgame en esa misma etapa.

Zendaya revive el famoso baile de Tobey Maguire de Spider-Man 3 Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Este resultado demuestra que Spider-Man continúa siendo uno de los superhéroes más queridos del cine y que cada nueva entrega genera una enorme expectativa entre millones de seguidores en todo el mundo.