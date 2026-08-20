Suman 12 detenidos por operativos contra el CJNG en Michoacán

El número de detenidos durante el operativo de las fuerzas federales contra una presunta célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán aumentó a 12 personas, mientras las autoridades mantienen las acciones de seguridad en la región y continúan la búsqueda de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, señalado como presunto jefe regional de la organización criminal.

Las nuevas capturas se sumaron a las nueve detenciones realizadas durante la primera fase del operativo, desplegado principalmente en las localidades de Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, y El Colecio, en Ecuandureo.

Hasta el momento, las autoridades federales no han confirmado la detención, abatimiento o escape de Heraclio Guerrero Martínez. Su nombre tampoco aparece en las listas oficiales de personas detenidas difundidas por las fuerzas federales ni en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

12 detenidos durante el operativo en Michoacán

De acuerdo con la información proporcionada, las primeras nueve personas detenidas fueron trasladadas inicialmente en helicóptero desde la zona de las acciones hasta una base aérea.

Posteriormente, fueron trasladadas en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana hacia la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los detenidos ingresaron a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que deberá determinar su situación jurídica.

En las últimas horas se concretaron tres nuevas detenciones, con lo que el recuento ascendió a 12 personas bajo custodia de las autoridades federales.

Entre los primeros detenidos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, señaladas en los reportes como hija y pareja sentimental, respectivamente, de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”.

“Tío Lako” continúa sin ser localizado

Uno de los principales objetivos del despliegue es ubicar a Heraclio Guerrero Martínez, identificado en los reportes como presunto integrante de la estructura del CJNG y jefe de plaza en la región.

Durante las primeras horas del operativo circularon versiones sobre una posible captura de “Tío Lako”; sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente que haya sido detenido.

Por ello, su paradero permanece sin esclarecer mientras continúan las operaciones militares y de investigación en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo.

Aseguran armas, explosivos, vehículos y equipo táctico

Los operativos incluyeron acciones de precisión en dos inmuebles, derivados de trabajos de Inteligencia Central Militar.

En los cateos y acciones de seguridad fueron asegurados 64 vehículos, uno de ellos con blindaje, además de dos inmuebles.

Entre el armamento asegurado se encuentran:

Una ametralladora calibre .50.

Cuatro ametralladoras Minimi calibre 5.56 milímetros.

Nueve armas largas.

Un arma corta.

Dos aditamentos lanzagranadas.

Ocho artefactos explosivos improvisados.

Siete motocicletas.

Un dron.

Cartuchos y cargadores de distintos calibres.

También fueron aseguradas droga y diverso equipo táctico, aunque la información proporcionada no precisa cantidades ni tipos de las sustancias decomisadas.