La Odisea supera los 700 millones de dólares en taquilla tras 12 días en cines

Con apenas 12 días de exhibición en las salas de todo el mundo, La Odisea ha superado la barrera de los 700 millones de dólares en recaudación global lo que ya la proyecta para estar dentro del listado de las 50 con mayores ganancias en la historia e, incluso apuntando a colocarse dentro de las 20 mejores.

La cinta dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon acumula un total de 727.9 millones de dólares en taquilla internacional, divididos en 320.5 millones de dólares generados en el mercado estadunidense y 407.4 millones de dólares en el resto de los países.

Este desempeño comercial convierte a la producción de Universal Pictures en la cuarta película más taquillera de 2026 a nivel global, colocándose por detrás de Toy Story 5 (1,020 millones de dólares), The Super Mario Galaxy Movie (1,001 millones de dólares) y Michael (1,001 millones de dólares).

Se proyecta que en las próximas semanas la cinta supere la marca de los 1,000 millones de dólares, impulsada en gran parte por el formato IMAX —donde ya acumula 140 millones de dólares— y su próximo estreno en el mercado chino donde ya se proyecta un éxito.

El impacto de La Odisea en México: Ganancias del 21 al 26 de julio

En el mercado mexicano, la producción se colocó en la primera posición de la taquilla nacional durante el periodo del 21 al 26 de julio.

Durante dicha semana, la película recaudó 131.34 millones de pesos (equivalentes a 7.1 millones de dólares aproximadamente), registrando una asistencia de 1.29 millones de espectadores. En su rendimiento acumulado dentro de los cines de México, la obra de Nolan suma 333.20 millones de pesos (alrededor de 18.0 millones de dólares) y una cifra total de 3.53 millones de boletos vendidos.

Las 10 películas con mayores ganancias de la historia

1 - Avatar - $2,923,710,708 - 2009

2 - Avengers: Endgame - $2,797,501,328 - 2019

3 - Avatar: The Way of Water - $2,334,484,620 - 2022

4 - Titanic - $2,257,906,828 - 1997

5 - Ne Zha 2 - $2,215,690,000 - 2025

6 - Star Wars: The Force Awakens - $2,068,223,624 - 2015

7 - Avengers: Infinity War - $2,048,359,754 - 2018

8 - Spider-Man: No Way Home - $1,922,598,800 - 2021

9 - Zootopia 2 - $1,866,647,950 - 2025

10 - Inside Out 2 - $1,698,863,816 - 2024