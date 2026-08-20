¡Se mantiene el superpeso! Precio del dólar hoy 20 de agosto de 2026

El peso mexicano logró revertir su caída inicial este jueves, borrando las pérdidas de las primeras horas de la jornada. La moneda mexicana encontró un punto de equilibrio y cotiza estable, manteniendo la fortaleza que la llevó a tocar niveles no vistos en los últimos dos años. Todo esto ocurre en un clima de cautela, justo antes de que el Banco de México (Banxico) publique la minuta de su más reciente reunión de política monetaria.

¿En cuánto cotiza el peso mexicano frente al dólar?

Tras una sesión de ligeros altibajos, el mercado cambiario muestra los siguientes datos clave para el tipo de cambio hoy:

Cotización actual: La moneda local cotiza estable en torno a los 16.94 pesos por dólar .

La moneda local cotiza estable en torno a los . Recuperación del día: El peso logró borrar la pérdida inicial del 0.18% que registraba por la mañana (cuando tocó los 16.9690 pesos).

Cerca de su récord: Con esta recuperación, la divisa se mantiene muy cerca de las 16.9354 unidades alcanzadas el miércoles, su mejor nivel frente al billete verde desde junio de 2024.

La mirada de los inversionistas sigue puesta en el Banxico

La volatilidad inicial y la posterior estabilización del peso responden a los ajustes de posiciones de los inversionistas. El mercado financiero está a la expectativa de conocer a detalle las actas del último encuentro de la junta de gobierno del banco central.

Cabe recordar que, en su anuncio del pasado 6 de agosto, el Banxico decidió mantener sin cambios la tasa de interés interbancaria en un 6.50%. Esta decisión cumplió con las expectativas del mercado y prolongó la pausa monetaria iniciada tras un largo ciclo de recortes.

El sector financiero analizará con lupa las minutas buscando pistas sobre el futuro de la economía en México. Las claves a seguir son:

Trayectoria de la tasa clave: Banxico ha señalado que sería apropiado conservar la tasa en su nivel actual durante un tiempo. Los inversores quieren saber cuánto tiempo exactamente.

El control de la inflación: El banco central postergó el plazo proyectado para que la inflación regrese a su meta, lo que genera dudas sobre el margen de maniobra para futuros recortes a las tasas.

Por ahora, la moneda mexicana demuestra resiliencia. Su comportamiento en el cierre de la semana dependerá del tono (restrictivo o flexible) que revelen las actas de las autoridades monetarias.

Dólar hoy a peso mexicano del 20 de agosto de 2026

El precio del dólar hoy 20 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.10 pesos a la compra y 17.24 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.24 pesos a la venta. Banamex - 16.41 pesos a la compra y 17.35 pesos a la venta.

- 16.41 pesos a la compra y 17.35 pesos a la venta. Banorte - 15.80 pesos a la compra y 17.30 pesos a la venta.

- 15.80 pesos a la compra y 17.30 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.10 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Scotiabank - 16.50 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 20 de agosto de 2026 • 09:58 hrs BBVA México Compra $16.10 Venta $17.24 Banamex Compra $16.41 Venta $17.35 Banorte Compra $15.80 Venta $17.30 Banco Afirme Compra $16.10 Venta $17.70 Scotiabank Compra $16.50 Venta $17.60

*Tipo de cambio a las 09:58 horas

Con información de Reuters