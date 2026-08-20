Sheinbaum ve “relevante” detención de Fausto Corrales para aclarar traslado de ‘El Mayo’ a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “relevante” la detención de Fausto Corrales Rodríguez, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como probable responsable de encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y de falsedad de declaraciones.

La captura del hombre que acompañó a Cuén Ojeda el 25 de julio de 2024 es considerada por el gobierno federal como un elemento que podría aportar información para esclarecer lo ocurrido ese día, cuando también se produjo el secuestro y posterior traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada.

Durante la conferencia matutina de este jueves 20 de agosto, Sheinbaum fue cuestionada sobre si la detención de Corrales permitirá conocer qué ocurrió alrededor del traslado del fundador del Cártel de Sinaloa.

Sí, espero que sí”, respondió la Presidenta.

La mandataria recordó que las investigaciones de la Fiscalía General de la República permanecen abiertas y pidió esperar la información oficial sobre las circunstancias de la captura y sus posibles implicaciones.

Y ya la Fiscalía que informe sobre cómo fue esta detención y las implicaciones que puede tener para conocimiento de este caso”, señaló.

Sheinbaum insistió en que las indagatorias sobre los hechos del 25 de julio de 2024 no han concluido y subrayó la importancia de la aprehensión de Fausto Corrales.

No se ha cerrado ese caso y es relevante, es relevante esta detención”, afirmó.

¿Quién es Fausto Corrales y qué ocurrió el 25 de julio de 2024?

Fausto Corrales Rodríguez es hijo del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Víctor Antonio Corrales Burgueño.

De acuerdo con los datos de la investigación referidos por la FGR, el 25 de julio de 2024 acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a una reunión en el rancho Huertos del Pedregal, también conocido como “Santa Julia”, ubicado en las inmediaciones de Culiacán, Sinaloa.

Ese lugar adquirió relevancia en las investigaciones debido a que, según la versión de la Fiscalía, ahí ocurrieron hechos relacionados tanto con el asesinato de Cuén Ojeda como con el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

Corrales es señalado como un testigo clave debido a que estuvo relacionado con la reunión en la que habrían ocurrido ambos acontecimientos.

El Mayo Zambada fue llevado por la fuerza por su ahijado Joaquín Guzmán para entregarse a autoridades de Estados Unidos. Erick Retana

FGR señala contradicciones en sus declaraciones

La Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), realizó la detención en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de Interpol, pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden emitida por un juez de Control federal.

La FGR atribuye a Corrales una probable participación en el delito de encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, además de falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

Según los señalamientos de la Fiscalía, durante las investigaciones habría presentado contradicciones en sus declaraciones y omitido información que la autoridad considera relevante para reconstruir lo ocurrido.

La hipótesis de la autoridad es que esas inconsistencias pudieron contribuir a desvirtuar los hechos y obstaculizar su esclarecimiento.