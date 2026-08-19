Javier ingresa al CCH Oriente con 128 aciertos; repite la historia de su padre

El 18 de agosto no fue un día cualquiera para Javier. Además de cumplir 15 años, recibió el mejor regalo posible al abrir la página de resultados de la UNAM: 128 aciertos de 128 posibles. Puntaje perfecto.

El logro cobra un significado todavía más especial al mirar cuatro décadas atrás. En 1986, exactamente 40 años antes, su padre ingresó al CCH Oriente para cursar el bachillerato. Ahora, Javier está a punto de ocupar un lugar en el mismo plantel.

“Para mí sería bonito continuar ese legado familiar y llevar nuevamente nuestro apellido a ese lugar, pero también construir mi propia historia”, cuenta.

Detrás de la cifra perfecta hubo meses de preparación. Desde finales de diciembre, la rutina de Javier comenzaba alrededor de las 5:00 de la mañana para acudir a la secundaria y continuaba por las tardes con un curso de preparación. Después de salir de la escuela, regresaba a casa sólo para cambiarse y acudir al curso; finalmente llegaba alrededor de las 7:00 de la noche.

Durante ese periodo realizó alrededor de 18 exámenes de simulación: dos cada mes en su curso y uno más en su escuela.

Aun con esa preparación, Javier no esperaba obtener el puntaje perfecto. En la mayoría de sus simulacros conseguía entre 110 y 120 aciertos.

“Siendo honestos, no esperaba un puntaje alto. Pero al ver 128 aciertos fue una emoción muy grande”, relata.

La presión estuvo frente a la pantalla

El examen en línea implicó un reto distinto. La vigilancia mediante inteligencia artificial le generó momentos de estrés al recibir una o dos advertencias por situaciones que, asegura, estaban fuera de su control.

Una estuvo relacionada con el ruido exterior, debido al paso de motocicletas por la calle, y otra con un movimiento frente a la cámara.

Para Javier, esas alertas fueron motivo de preocupación porque no tenían relación con su preparación académica.

“Me terminó agobiando, más que nada, porque era algo que no dependía de mí. Saber que me podían llegar a cancelar mi examen o mi preparación por ese tipo de cosas sí fue algo que me tuvo pensando durante bastante tiempo”, explica.

La incertidumbre terminó el 18 de agosto.

Aunque los resultados comenzaron a publicarse desde la noche anterior, la página se encontraba saturada, por lo que decidió esperar hasta la mañana. Alrededor de las 10:00 horas ingresó al portal, buscó su folio y encontró los 128 aciertos.

La sorpresa fue todavía mayor porque ese mismo día cumplía 15 años.

Su mamá lo abrazó al conocer el resultado y su papá, quien estudió en el mismo CCH Oriente hace cuatro décadas, se mostró especialmente orgulloso.

Ahora, la tradición familiar tendrá una nueva generación en esas aulas.

Quiere aprovechar el CCH

Javier todavía no define qué carrera estudiará, pero tiene claro que quiere explorar áreas relacionadas con las matemáticas, las finanzas, la contabilidad y la economía.

Sus padres siguieron caminos profesionales distintos: su papá es arquitecto y su mamá ingeniera. Él, en cambio, quiere aprovechar el bachillerato para descubrir qué área le interesa y prepararse para la universidad.

También espera involucrarse en proyectos, practicar algún deporte, conocer nuevas personas y aprovechar las oportunidades que ofrece el CCH.

Durante los últimos meses, reconoce, la preparación para el examen le dejó poco tiempo para realizar actividades fuera de la escuela y el curso.

“No quiero simplemente pasar por el CCH, quiero aprovechar todo lo que pueda ofrecer para mi futuro”, afirma.

En medio de las irregularidades detectadas en el proceso de ingreso a licenciatura, Javier también llegó a preguntarse si el examen de bachillerato podría enfrentar algún problema.

Por ahora, sin embargo, sus resultados permanecen firmes.

A sus 15 años, con 128 aciertos y un lugar en el mismo plantel donde estudió su padre hace 40 años, Javier está listo para comenzar una historia que reconoce como familiar, pero que quiere hacer completamente suya.