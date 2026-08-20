Olinia presenta sus nuevos vehículos eléctricos para carga y reparto local, así luce

Olinia amplió este jueves su propuesta de movilidad eléctrica con la presentación de Olinia Carga y Olinia Van, dos nuevos vehículos compactos desarrollados para facilitar el transporte de mercancías en trayectos locales y atender las necesidades de quienes utilizan sus unidades como herramienta de trabajo.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el encargado del proyecto del auto eléctrico mexicano, Roberto Capuano, explicó que el desarrollo del nuevo modelo partió de observar cómo se realiza cotidianamente el traslado de productos, materiales y herramientas en pueblos y ciudades del país.

Hoy presentamos el segundo producto de esta plataforma, un vehículo creado para trabajar y para diseñarlo fuimos a ver cómo se mueve la carga en nuestros pueblos y ciudades”, señaló Capuano.

¿Cuáles son las características de estas versiones?

El Olinia Carga tendrá una capacidad de hasta 650 kilogramos y un rango superior a 120 kilómetros, características orientadas principalmente a recorridos urbanos. Su diseño busca facilitar las actividades de comerciantes y microempresarios que necesitan transportar mercancía sin recurrir a vehículos de mayor tamaño.

Entre sus principales características se encuentra la denominada “cajuela baja”, un espacio ubicado debajo de la plataforma de carga que permite guardar y separar herramientas o materiales, sin reducir el área destinada al traslado de mercancías.

El vehículo también incorpora paneles laterales abatibles, que pueden transformar la unidad en una especie de estación de trabajo móvil. De acuerdo con Capuano, el uso de tecnología eléctrica permitiría reducir hasta cuatro veces los costos de operación frente a un vehículo ligero de carga convencional.

Capuano explicó que Olinia no pretende competir únicamente dentro del mercado tradicional de automóviles, sino desarrollar una nueva categoría de mini vehículos eléctricos de baja velocidad, diseñados específicamente para recorridos cortos y necesidades de movilidad local.

Como parte de la estrategia para llevar el proyecto a una etapa industrial y comercial, se anunció que en septiembre se lanzará una convocatoria pública para seleccionar socios estratégicos que aporten capacidades de manufactura y comercialización.

El objetivo es consolidar una empresa con capital mayoritariamente mexicano y desarrollar una plataforma que pueda crecer posteriormente hacia otros mercados.

Roberto Capuano explicó que Olinia no pretende competir únicamente dentro del mercado tradicional de automóviles. Cortesía

¿Cuándo saldrán a la venta los vehículos?

La comercialización de Olinia Uno, el primer modelo de la plataforma destinado al transporte de pasajeros, está prevista para el verano de 2027.

Por su parte, Olinia Carga llegaría al mercado a finales de 2027 con un precio estimado de alrededor de 150 mil pesos. Junto con este modelo también fue presentada Olinia Van, una variante cerrada destinada al traslado de mercancía que requiere mayor protección.

Con estos vehículos, el proyecto busca posicionar una alternativa eléctrica de menor tamaño y costo para las actividades comerciales cotidianas, al tiempo que impulsa una industria automotriz mexicana enfocada en soluciones de movilidad sustentable.