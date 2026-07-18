Matt Damon revela el secreto que ha fortalecido su matrimonio con Luciana Barroso durante 20 años

En Hollywood, donde las relaciones suelen estar bajo el escrutinio público, Matt Damon y Luciana Barroso han logrado construir una de las historias de amor más sólidas de la industria. Tras 20 años de matrimonio, el actor compartió cuál ha sido el secreto para mantener una relación estable junto a la madre de sus hijas.

Durante la promoción de la película The Odyssey, Matt Damon habló sobre los valores que han fortalecido su matrimonio y la familia que han formado a lo largo de dos décadas.

Matt Damon revela el secreto de sus 20 años de matrimonio con Luciana Barroso

En una entrevista con la revista People, durante un evento promocional de The Odyssey, el actor explicó qué ha permitido que su relación con Luciana Barroso permanezca fuerte después de 20 años.

“Hay mucho amor y respeto en la relación, y mucha confianza. Está construida sobre una base muy sólida. Seguimos creciendo y evolucionando como personas, y esa base lo es todo”.

Para Matt Damon, la confianza, el respeto y el amor han sido los pilares que les han permitido enfrentar juntos los desafíos de la vida y fortalecer su matrimonio con el paso de los años.

¿Cómo conoció Matt Damon a Luciana Barroso?

La historia de amor de la pareja comenzó en 2003, cuando Matt Damon conoció a la argentina Luciana Barroso en un bar de Miami, Florida, donde ella trabajaba como camarera.

De acuerdo con el actor, ese encuentro ocurrió mientras intentaba resguardarse de un grupo de admiradores. Lo que comenzó como una conversación casual pronto se convirtió en una amistad y, con el tiempo, en una relación sentimental.

Dos años después, el 9 de diciembre de 2005, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos.

En 2013, Matt Damon y Luciana renovaron sus votos en la isla caribeña de Santa Lucía, reafirmando el compromiso que los ha mantenido unidos durante dos décadas.

Matt Damon revela el secreto de sus 20 años de matrimonio con Luciana Barroso Foto: Notimex/ Santiago Irigoyen / Fre/Ace/ via AFP / grosbygroup.com

¿Cuántas hijas tienen Matt Damon y Luciana Barroso?

Además de compartir una sólida historia de amor, Matt Damon y Luciana Barroso han formado una familia junto a sus cuatro hijas.

La pareja es madre y padre de Isabella Damon, nacida en 2006; Gia Zavala Damon, nacida en 2008; y Stella Damon, nacida en 2010.

Asimismo, Matt Damon ha criado como una hija a Alexia Barroso, hija de Luciana de una relación anterior, con quien mantiene un vínculo muy cercano.

Aunque suelen mantener su vida familiar lejos de los reflectores, en algunas ocasiones han hecho discretas apariciones públicas junto a sus hijas, reflejando la importancia que ambos dan a la unión familiar.

Después de 20 años de matrimonio, Matt Damon y Luciana Barroso continúan demostrando que una relación basada en el amor, el respeto y la confianza puede convertirse en el mejor ejemplo de estabilidad dentro y fuera de Hollywood.