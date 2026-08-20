“La capacidad de detectar p_____”: La reacción de Rosalía a la peor decepción amorosa de Rivers

Rivers tuvo una aparición especial durante el concierto de Rosalía en Monterrey y terminó compartiendo frente a miles de personas una historia que guardaba desde la secundaria.

Todo comenzó con un regalo de cumpleaños para el chico que le gustaba, pero el plan terminó muy diferente.

Rivers sube al escenario con Rosalía en Monterrey

Rosalía se presentó el 19 de agosto en la Arena Monterrey como parte de su gira LUX Tour 2026. Durante el concierto llegó el momento del “confesionario”, una dinámica de su espectáculo en la que conversa con algunos invitados.

Para su paso por Monterrey, la cantante eligió a una figura conocida por buena parte del público local. Samy Rivers, una de las streamers mexicanas con mayor presencia en plataformas digitales, apareció para participar en la dinámica.

Rosalía aprovechó que ambas estaban en la ciudad natal de la creadora de contenido para presentarla ante los asistentes.

“Monterrey, ella es una de ustedes”, dijo la cantante antes de pedir una ovación para Rivers. “Quiero que se escuche en todo Nuevo León”, agregó.

Ya juntas, la conversación comenzó de forma relajada. Rivers adelantó que tenía varias cosas por contar y terminó recuperando una experiencia de cuando tenía aproximadamente 13 o 14 años.

Rivers fue invitada por Rosalía durante su concierto en Monterrey. Captura de pantalla video X @updaterosalia

¿Qué le confesó Rivers a Rosalía?

La streamer contó que durante la secundaria comenzó a sentir algo por uno de sus amigos. Con el paso del tiempo, ambos se acercaron y el joven terminó diciéndole que también estaba interesado en ella.

Parecía que la historia avanzaba bien hasta que llegó el cumpleaños del chico.

Rivers sabía que él quería asistir a un festival de música en Monterrey, por lo que decidió conseguir boletos como regalo. El problema era que todavía era una adolescente y no tenía dinero para comprarlos fácilmente.

“Estuve meses ahorrando para llevarlo al festival”, recordó.

Para reunir el dinero, explicó que incluso realizaba reventas. Todo el esfuerzo tenía el objetivo de sorprender al joven con entradas para un evento al que quería asistir.

Finalmente consiguió los boletos y preparó la sorpresa. Sin embargo, cuando llegó el momento de entregarlos, la reacción del chico comenzó a cambiar el rumbo de la historia.

Rosalía recibió a Samy Rivers en el escenario de la Arena Monterrey. Captura de Pantalla X @forbreakhouse

El chico rechazó el regalo de Rivers por un supuesto compromiso

Según contó Rivers, el joven aseguró que no podría acompañarla porque tenía un “compromiso familiar” el mismo día del festival.

Rosalía escuchó la explicación y rápidamente llegó a su propia conclusión.

“Fue una excusa”, respondió la cantante.

Rivers reconoció que sí, aunque en aquel momento todavía no sabía qué estaba ocurriendo.

Como ya tenía las entradas, decidió no desperdiciarlas. En lugar de quedarse en casa, invitó a una amiga y ambas fueron al festival.

Todo parecía haber quedado en un regalo que simplemente no había funcionado hasta que, cerca del final del evento, Rivers se encontró con alguien conocido entre los asistentes.

Era el mismo chico que supuestamente tenía un compromiso familiar.

“Adivina quién me topo en el festival con otra persona abrazadísimo y besándose”, relató frente a Rosalía y el público de la Arena Monterrey.

Rivers confesó a Rosalía una decepción amorosa de su adolescencia. IG samyrivera

Rosalía reacciona a la decepción amorosa de Rivers

La historia provocó varias reacciones de Rosalía, quien comenzó a bromear con Rivers sobre la peculiar manera en que terminó aquel regalo de cumpleaños.

“Tú como que ‘¡Feliz cumpleaños!’ Y él como ‘Feliz decepción’”, comentó la cantante.

Rivers también reconoció que aquella experiencia tuvo consecuencias durante los años siguientes. Después de lo ocurrido comenzó a tener problemas para confiar en otras personas y le costaba conocer gente nueva.

Rosalía decidió entonces darle otra lectura al episodio. Si el chico no recibió el regalo que Rivers había preparado, ella sí terminó llevándose algo de aquella experiencia.

Al final el regalo te lo dieron a ti, Rivers”, aseguró.

La cantante completó la idea con una frase que provocó la reacción del público.

“La capacidad de detectar pendejos a kilómetros de distancia”.

Rivers tomó el comentario con humor y aseguró que aprendió bien aquella lección porque no volvió a pasar por una situación similar.

Rosalía reaccionó a la historia de desamor que contó Rivers. IG rosalia.vt

Rosalía despide a Rivers con una ovación

Después de escuchar su confesión, Rosalía cerró la participación de la streamer reconociéndola frente al público de Monterrey.

“Esta mujer es increíble. Muchas gracias, Rivers”, expresó antes de despedirla.

Actualmente, Samy Rivers cuenta con millones de seguidores entre plataformas como Twitch, YouTube, Instagram y TikTok. También ha ampliado su presencia fuera del streaming gracias a proyectos relacionados con los esports y eventos como La Velada del Año.

Ari Gameplays reacciona a Rivers y Rosalía

La noche también tuvo otro detalle que llamó la atención de los seguidores de Rivers.

Ari Gameplays asistió al concierto y posteriormente compartió una historia relacionada con el momento en que Rivers apareció junto a Rosalía.

“¿Así se ve el cielo?”, escribió la streamer.

La publicación llegó en medio de las especulaciones que desde hace meses existen alrededor de Ari Gameplays y Rivers. Sus apariciones juntas y la cercanía que han mostrado públicamente han provocado preguntas entre sus seguidores sobre la relación que mantienen.

A esto se suma que ambas han hablado sobre convertirse en roomies, después de haber sido vecinas. Sin embargo, ninguna ha confirmado públicamente que exista una relación sentimental entre ellas.