¿Es verdad que Christopher Nolan no usa CGI? La realidad detrás de su estilo visual

Cada vez que se estrena una película de Christopher Nolan, aparece la misma pregunta sobre por qué el director no utiliza CGI.

Sin embargo, eso no es del todo cierto. El cineasta detrás de Oppenheimer, Interstellar, Inception, la trilogía de The Dark Knight y ahora La Odisea sí recurre a los efectos digitales, pero procura hacerlo solo cuando realmente son necesarios.

Su forma de trabajar no consiste en rechazar la tecnología, sino en darle prioridad a todo lo que pueda construirse o filmarse de manera real.

Christopher Nolan explica por qué prefiere los efectos prácticos al CGI. Grosby

Christopher Nolan prefiere que la cámara capture la escena

Para Christopher Nolan, una imagen filmada con una cámara transmite una sensación diferente a una creada completamente por computadora.

En distintas entrevistas ha explicado que los efectos digitales funcionan mejor cuando pasan desapercibidos y ayudan a completar una escena, no cuando se convierten en el elemento principal de la película.

Por eso, antes de pensar en el CGI, su equipo busca resolver la mayor cantidad posible durante el rodaje. Si una escena puede construirse, grabarse en una locación real o realizarse con efectos prácticos, esa suele ser la primera opción.

El resultado es un estilo visual que busca que el espectador sienta que todo ocurre frente a sus ojos, incluso cuando después haya retoques digitales que casi nadie nota.

Aunque muchos creen lo contrario, Christopher Nolan sí utiliza CGI en sus películas. Grosby

Así ha filmado algunas de sus escenas más famosas

La manera de trabajar de Christopher Nolan ha dado lugar a varias de las secuencias más conocidas del cine reciente.

En Inception, por ejemplo, el famoso pasillo donde los personajes pelean mientras todo gira no fue creado con una pantalla verde. El equipo construyó un enorme escenario giratorio para que los actores pudieran filmar la escena de forma real.

Algo parecido ocurrió en Tenet. En lugar de recrear completamente un accidente aéreo mediante computadora, Nolan compró un Boeing 747 fuera de servicio y lo utilizó para rodar la secuencia del impacto.

En Dunkirk, la producción recurrió a barcos, aviones históricos y miles de extras para recrear la evacuación de las tropas aliadas.

Mientras tanto, en The Dark Knight, la espectacular escena del camión que da una vuelta completa sobre sí mismo también se realizó físicamente.

En todos esos casos hubo trabajo de efectos visuales, pero el punto de partida fue siempre una escena real.

El director de Oppenheimer solo usa CGI cuando no existe otra alternativa. Warner Bros.

Los actores también salen beneficiados en producciones de Nolan

Esta decisión no solo busca un resultado más convincente en pantalla. También influye en el trabajo de los actores.

Nolan ha comentado que interpretar una escena suele ser más sencillo cuando los actores pueden interactuar con objetos, escenarios o vehículos reales, en lugar de imaginar que todo será añadido después mediante efectos digitales.

Eso permite que las reacciones frente a una explosión, un edificio o un vehículo sean más naturales y ayuda a que la escena tenga mayor credibilidad.

Christopher Nolan busca que sus películas se filmen con escenarios y efectos reales. Grosby

¿Christopher Nolan sí usa CGI?

Aunque muchos digan que no, la realidad es que sí. Aunque existe el mito de que sus películas están hechas sin computadora, prácticamente todas incluyen CGI.

La diferencia está en cómo lo utiliza. En lugar de crear ciudades completas o secuencias enteras de manera digital, suele emplearlo para eliminar cables, ampliar escenarios, unir varias tomas o integrar elementos imposibles de conseguir durante el rodaje.

Uno de los ejemplos más conocidos es Gargantúa, el agujero negro que aparece en Interstellar. Esa imagen fue creada con efectos digitales en colaboración con el físico Kip Thorne, quien trabajó junto al equipo para representar el fenómeno con el mayor rigor científico posible.

De la misma forma, en Batman Begins, Inception y otras películas existen cientos de planos con CGI que pasan prácticamente inadvertidos porque fueron diseñados para integrarse con las imágenes reales.