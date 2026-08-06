¿Quién es Chris Hansen? El personaje que interpreta Robert Pattinson en Primetime

El primer tráiler de Primetime presentó a Robert Pattinson en un papel muy diferente a los que ha interpretado en los últimos años. En la película de A24, el actor da vida a Chris Hansen, un periodista estadounidense que alcanzó gran popularidad gracias al programa To Catch a Predator.

Para muchos, el nombre puede resultar desconocido. Sin embargo, Hansen fue una de las figuras más reconocidas de la televisión en Estados Unidos durante la década de los 2000 y protagonizó uno de los casos más polémicos relacionados con el periodismo televisivo.

Tráiler de Primetime

¿Quién es Chris Hansen?

Chris Hansen es un periodista y presentador de televisión estadounidense que trabajó durante varios años para NBC News y el programa Dateline NBC.

Su nombre comenzó a hacerse conocido en todo el país gracias a To Catch a Predator, una serie de reportajes especiales en los que colaboraba con autoridades locales para identificar a personas que buscaban contactar a menores de edad a través de internet.

El formato era sencillo, pero muy llamativo para la televisión.

Después de que los sospechosos llegaban al lugar donde pensaban encontrarse con un menor, Hansen aparecía frente a las cámaras para entrevistarlos antes de que intervinieran los agentes encargados del operativo.

Con el paso del tiempo, el programa se convirtió en uno de los mayores éxitos de Dateline NBC y posicionó a Hansen como uno de los periodistas más conocidos del país.

Chris Hansen inspiró el personaje que interpreta Robert Pattinson en Primetime. IG officialchrishansen

El caso que marcó la carrera de Chris Hansen

Aunque To Catch a Predator consiguió altos niveles de audiencia, uno de sus operativos terminó cambiando la historia del programa.

En noviembre de 2006, Bill Conradt, fiscal adjunto del condado de Rockwall, Texas, fue identificado durante una investigación relacionada con el programa.

Según la información publicada entonces, Conradt había intercambiado mensajes con una persona que participaba en el operativo, aunque nunca acudió al supuesto encuentro.

La policía ejecutaba una orden de cateo mientras un equipo de Dateline NBC documentaba el operativo. Durante la intervención, Bill Conradt se quitó la vida.

El caso provocó un intenso debate sobre los límites entre el periodismo, la televisión y la justicia, además de generar cuestionamientos sobre la manera en que se realizaban estos operativos.

Tiempo después, la familia de Conradt presentó una demanda y el caso fue investigado por el programa 20/20, de ABC.

Chris Hansen alcanzó la fama gracias al programa To Catch a Predator. IMDb

La historia que inspiró Primetime

Aunque la nueva película está basada en hechos reales, Primetime no pretende contar toda la vida de Chris Hansen.

La producción toma como inspiración el reportaje Tonight on Dateline, This Man Will Die, publicado por Esquire en 2007, que analiza las consecuencias del caso de Bill Conradt y el impacto que tuvo en el programa.

El director Lance Oppenheim utiliza ese episodio para construir un thriller que explora cómo la búsqueda de audiencia puede influir en el periodismo y cuáles son los límites cuando una investigación real también se convierte en un espectáculo televisivo.

Por ello, el personaje interpretado por Robert Pattinson sirve como punto de partida para hablar de un momento específico de la televisión estadounidense y no de toda la trayectoria profesional de Hansen.