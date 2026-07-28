"No ofrece nada": Traductora de 'La Odisea' critica la película de Christopher Nolan

La nueva película de Christopher Nolan, inspirada en La Odisea de Homero, ya comenzó a generar opiniones divididas incluso antes de su estreno. Y una de las voces más críticas llegó desde un lugar bastante particular: Emily Wilson, reconocida traductora del poema épico y la primera mujer en traducirlo completo al inglés.

Wilson publicó una extensa opinión sobre la cinta en la London Review of Books, donde no se mostró precisamente impresionada con el trabajo del cineasta británico. Para ella, la película puede servir como entretenimiento para pasar algunas horas, pero poco más.

De hecho, la traductora lanzó una frase que rápidamente llamó la atención al definir la producción como "una forma entretenida de evadirse del calor durante unas horas".

Eso sí, Wilson concedió algo a la cinta: al menos, en su opinión, La Odisea de Nolan no resulta aburrida. El problema, según su análisis, es que el mérito no necesariamente corresponde al director.

Para Wilson, la historia original de Homero es tan poderosa que resulta complicado arruinarla por completo. Es decir, si la película logra mantener al público interesado, sería en buena medida gracias al material de partida.

"La Odisea" de Nolan no convence a la traductora

La traductora también recordó que Nolan llegó a leer su versión del poema. En particular, el director habría citado el primer verso de su traducción: "Háblame de un hombre complicado".

Wilson explicó que se sintió honrada al saber que el cineasta había leído su trabajo, pero también dejó claro que eso no significa que esté de acuerdo con el resultado final.

Incluso fue contundente al señalar que le daría vergüenza haber escrito cualquier parte del guion.

La crítica de Emily Wilson no se quedó solamente en una opinión general sobre la película. La académica cuestionó varios aspectos de la adaptación y aseguró que la producción, que habría contado con un presupuesto de 250 millones de dólares, termina funcionando como un gran espectáculo visual.

Emily Wilson

En su opinión, la cinta se parece más a un entretenimiento familiar de gran escala, comparable con un espectáculo de fuegos artificiales, que a una historia con verdadera profundidad narrativa y emocional.

Wilson sostiene que la película no consigue desarrollar algunas de las ideas centrales que hacen que el poema de Homero siga siendo relevante después de tantos siglos.

Entre ellas menciona el paso del tiempo, la memoria, la historia y las consecuencias de la guerra. También lamenta que no se explore de manera convincente la relación entre el regreso de Odiseo y todo lo que ocurre con las personas que forman parte de su vida.

La traductora fue todavía más dura al hablar de los personajes. Según su análisis, la cinta carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética, mientras que la estructura narrativa le parece artificial.

La Odisea X @fedeebongiorno

Pero la crítica no terminó ahí. Wilson calificó la escritura de la película como deficiente y consideró que las motivaciones de los personajes no resultan convincentes.

Incluso hizo comentarios sobre elementos más específicos de la producción, como la comida que aparece en pantalla y la ausencia de escenas sexuales.

Emily Wilson cuestiona el reparto de la película

Otro de los puntos que llamó la atención fue la crítica de Wilson al reparto de La Odisea.

La académica cuestionó la decisión de contar con un elenco de distintas razas y sostuvo que esto no convierte automáticamente a la película en una producción progresista. En particular, señaló que varios de los personajes interpretados por actores no blancos terminan cumpliendo funciones similares dentro de la historia.

También habló sobre los personajes femeninos. Aunque reconoce que hay más mujeres que en otras películas de Nolan, considera que sus papeles siguen siendo limitados y que no tienen suficiente peso en la historia.

A pesar de todas sus críticas, Wilson reconoce algo positivo: la película podría lograr que más personas se acerquen al poema original.

La Odisea X @anapau_villa

La traductora agradeció que Nolan pueda despertar un nuevo interés por La Odisea y hacer que el público vuelva a leer una obra que considera fundamental.

Por su parte, Christopher Nolan ha defendido su adaptación y ha explicado que trabajar con el poema de Homero fue una experiencia que le provocó humildad y emoción. El director destacó la estructura no cronológica de la historia, con relatos dentro de otros relatos y recuerdos que aparecen mezclados con el presente.

Nolan también aseguró que su intención fue mantenerse fiel a la estructura original precisamente porque considera que es una obra sofisticada y arriesgada para su época.

Así, mientras Emily Wilson considera que la película "no ofrece nada" en términos de profundidad, Nolan parece apostar justamente por trasladar al cine la complejidad narrativa de una de las historias más importantes de la literatura occidental. Ahora queda en manos del público decidir si la adaptación consigue estar a la altura del poema de Homero.