¿Está descalza? Margaret Qualley usa las polémicas sandalias sin suela de Chanel en Londres

Margaret Qualley convirtió la premiere de The Dog Stars en Londres en un momento de moda difícil de ignorar. La actriz llegó a la alfombra roja con un look de Chanel, pero lo que realmente se robó la atención fue su calzado: unas sandalias prácticamente sin suela de la colección Resort 2027 de la maison.

Las llamadas barefoot sandals de Chanel dejan gran parte del pie al descubierto y apenas conservan la estructura del tacón y algunas tiras, por lo que parecen llevar al extremo la tendencia de los zapatos minimalistas.

Margaret Qualley lleva las sandalias más comentadas de Chanel

Para la premiere de The Dog Stars, Margaret Qualley apostó por una de las propuestas más arriesgadas del debut Resort 2027 de Matthieu Blazy para Chanel.

Las sandalias, presentadas meses antes en Biarritz, llamaron la atención desde su aparición en pasarela porque eliminan casi por completo la idea tradicional de suela. En lugar de cubrir o elevar todo el pie, el diseño deja la planta prácticamente expuesta, con un tacón sujeto por tiras y detalles de la firma.

Vogue describió la aparición de Qualley como una de las primeras ocasiones en que estas sandalias pasan de la pasarela a una alfombra roja, lo que convirtió su look en uno de los más comentados del evento.

Las sandalias que ocupó Margaret Qualley Grosby Group

El guiño al espíritu libre de Gabrielle Chanel

Aunque a primera vista las sandalias parecen una provocación de moda, la propuesta tiene relación con el concepto de la colección Resort 2027 de Chanel.

Matthieu Blazy presentó la línea en Biarritz, una ciudad clave en la historia de Gabrielle Chanel. Vogue recordó que el diseñador retomó el vínculo de la casa francesa con el imaginario de playa, libertad y movimiento, elementos presentes en el legado de Chanel y en su forma de entender la ropa moderna.

En ese contexto, los zapatos sin suela pueden leerse como una extensión del cuerpo y de la idea de caminar casi descalza, como si la modelo acabara de salir del mar o de la arena.

Desde su presentación en la colección Resort 2027, las sandalias sin suela de Chanel generaron debate. Algunos las vieron como una propuesta audaz y conceptual; otros las consideraron poco prácticas o directamente desconcertantes.

Margaret Qualley AFP

La conversación creció porque, en términos de diseño, el calzado cuestiona qué hace que un zapato sea un zapato. Al dejar el pie casi desnudo y reducir la estructura a lo mínimo, Blazy llevó la estética “barely there” a un punto extremo.

Estas sandalias se perfilaban como uno de los fenómenos de calzado más comentados de 2026, precisamente por su capacidad para provocar discusión más allá de la pasarela.

bgpa