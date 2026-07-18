De Homero a Christopher Nolan: Las diferencias entre el libro y la película de La Odisea

El director Christopher Nolan estrenó este viernes su nueva superproducción cinematográfica titulada La Odisea. La cinta adapta la clásica obra literaria de Homero y perfila como la película del año a nivel mundial para la crítica especializada. El realizador británico reunió a un elenco multiestelar encabezado por el actor Matt Damon para relatar el antiguo mito griego. La historia sigue de cerca el accidentado, violento y oscuro viaje de regreso del rey Odiseo hacia la mítica isla de Ítaca.

La monumental obra proyecta en la pantalla grande temas recurrentes del cineasta como el sacrificio personal, la fragilidad de la memoria y la crisis de identidad. El director plasmó estas mismas obsesiones narrativas en cintas anteriores de ciencia ficción y suspenso como Interstellar y Memento. El largometraje justifica plenamente sus casi tres horas de duración al retratar visualmente a las asombrosas criaturas mitológicas descritas hace 2 mil 800 años. La adaptación fílmica reflexiona de forma cruda, directa y clara sobre los horrores inenarrables y las severas secuelas de los conflictos armados.

Matt Damon y Zendaya en La Odisea. Foto: Universal Pictures

El dinámico guion cinematográfico narra la devastadora vida del monarca griego, interpretado magistralmente por un destacado Matt Damon, quien pasó dos décadas enteras lejos de su preciado hogar. El estoico protagonista enfrentó primero una década completa de asedio militar y derramamiento de sangre en la impenetrable ciudad de Troya. Posteriormente, el héroe inició un viaje repleto de aventuras fantásticas y épicas batallas contra temibles monstruos nacidos directamente de la furia de los dioses. La culpa abrumadora y el luto constante corroen la mente del cansado guerrero durante toda su agotadora travesía marítima.

Las marcadas diferencias con el texto de Homero

La monumental película mantiene estricta fidelidad a los episodios y cantos principales del milenario poema épico, pero actualiza por completo el lenguaje de los personajes. El relato literario fluye de forma envolvente gracias a la rítmica narración del aedo, interpretado sorpresivamente por el exitoso rapero estadounidense Travis Scott. Un joven y aniñado Tom Holland da vida al príncipe Telémaco, quien utiliza términos totalmente modernos y llama "mamá" y "papá" a sus célebres progenitores. Las oscuras motivaciones detrás de las masivas tragedias y las largas guerras adoptan un enfoque totalmente contemporáneo, realista y pragmático.

Tom Holland en La Odisea. Foto: Universal Pictures

La polémica cinta establece que las severas crisis económicas provocaron la guerra internacional, descartando por completo la famosa huida romántica de Helena con el príncipe Paris. El hartazgo emocional por la extrema violencia física orilla a Odiseo a tomar rutas alternas, eliminando la mágica intervención de los huracanados vientos de Poseidón. El monarca de Ítaca cuestiona abiertamente la autoridad del oscuro y parricida Agamenón, trazando una licencia narrativa exclusiva de la pluma de Christopher Nolan. El actor británico Robert Pattinson entrega una actuación impecable y llena de matices al encarnar al detestable Antinoo, principal pretendiente a la corona.

El poder femenino y la polémica en el reparto

El laureado director otorga una voz fuerte, valiente y un criterio propio a todos los personajes femeninos originarios de la mitología griega antigua. Anne Hathaway deslumbra frente a las cámaras al interpretar a una Penélope calculadora y estratega, alejándose del caduco estereotipo de la esposa sumisa. La talentosa actriz Lupita Nyong'o encarna a una Helena rebelde que repudia abiertamente la destrucción indiscriminada generada por los hombres en el campo de batalla. Estrellas consolidadas de primer nivel como Zendaya, Charlize Theron y Samantha Morton fungen como piezas maestras para guiar al héroe en los papeles de Atenea, Calipso y Circe.

Anne Hathaway en La Odisea Universal Pictures

Diversos sectores conservadores criticaron duramente al cineasta y calificaron la millonaria producción de progresista por modificar la ascendencia étnica del elenco original europeo. La controversia mediática aumentó vertiginosamente al contratar al actor trans Elliot Page para interpretar con maestría al guerrero griego Sinón, responsable directo de engañar a los incautos troyanos. Los múltiples defensores de la cinta recordaron rápidamente en redes sociales que la obra literaria de Homero ya incluía personajes milenarios de género fluido. El célebre adivino Tiresias representaba fielmente esta diversidad cultural en los cantos originales de la época, aunque su participación frente a la pantalla resultó menor a la esperada.