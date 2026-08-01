¿Se despide del personaje? Tom Holland revela su plan para elegir al próximo Spider-Man

El actor británico Tom Holland confirmó el inminente final de su etapa como el Spider-Man titular del universo cinematográfico. El protagonista detalló la existencia de un plan estructurado junto a Marvel Studios para ceder el manto arácnido a una nueva generación de superhéroes en la pantalla grande.

La noticia detonó justo cuando la preventa de boletos de Spider-Man: Brand New Day rompió récords históricos en Estados Unidos. La esperada cinta recaudó 72 millones de dólares antes de su estreno oficial en cines, cifra que superó la marca establecida anteriormente por la exitosa película Avengers: Endgame.

Spider-Man cayendo en picada. Foto: Sony Pictures

El abrumador éxito comercial de esta nueva entrega marca el punto más alto en la carrera del joven intérprete dentro del estudio. Ante este escenario, el artista aceptó que su ciclo llegó a la madurez y comenzó a preparar el terreno para garantizar una transición orgánica hacia el futuro de la franquicia.

Durante una reciente participación en el podcast Happy Sad Confused, el actor londinense profundizó sobre las pláticas internas con los ejecutivos. La estrella aseguró que las reuniones sobre el futuro del personaje iniciaron inmediatamente después de finalizar las grabaciones de la taquillera Spider-Man: No Way Home.

El plan de sucesión en Marvel

El actual portador del traje arácnido describió el proyecto de transición como una etapa sumamente emocionante para su carrera profesional. "Hay todo un plan en el que trabajamos desde que terminamos No Way Home. Está todo definido", declaró el histrión ante los micrófonos del programa de entrevistas.

La figura de Hollywood reconoció que la visión general sufrirá ajustes naturales durante los próximos años de desarrollo creativo. A pesar de los posibles cambios, el actor mantuvo un enorme entusiasmo por guiar el proceso y ayudar a construir el siguiente capítulo para el icónico héroe de Marvel Comics.

Spider-Man agudizó su sentido arácnido. Foto: Sony Pictures y Marvel Studios

El deseo de acompañar al próximo protagonista nació de su propia experiencia al ingresar al demandante mundo de los blockbusters. En una charla con la revista Empire, el joven mostró total disposición para asumir el rol de mentor del siguiente talento que utilice los emblemáticos lanzatelarañas.

El artista recordó el invaluable apoyo que recibió del veterano Robert Downey Jr. durante sus primeros años en la industria del entretenimiento. El intérprete de Iron Man facilitó el desembarco del novato al universo cinematográfico y ahora el británico busca replicar exactamente esa misma dinámica de respaldo actoral.

El candidato favorito del actor

La lista de posibles personajes para continuar el legado incluye figuras sumamente populares entre los fanáticos de las historietas gráficas. El protagonista mencionó nombres como Miles Morales, Spider-Gwen o Spider-Woman como opciones viables para liderar las futuras producciones del lucrativo estudio de Disney.

"Si pudiera hacer lo que Downey hizo por mí, me sentiría muy satisfecho al marcharme balanceándome hacia la puesta de sol", confesó el actor. Estas declaraciones confirmaron su intención de participar activamente en la preproducción antes de colgar definitivamente el famoso traje rojo y azul.

El Spider-Man de Tom Holland con los ojos negros. Foto: Sony Pictures y Marvel Studios

Aunque los directivos guardaron absoluto hermetismo sobre los nombres de los candidatos reales, el actual protagonista ya soltó una pista clave. En una entrevista exclusiva con la revista Esquire, el británico postuló directamente al joven Owen Cooper como su favorito personal para asumir el codiciado rol.

Cooper ganó notoriedad internacional recientemente gracias a su brillante trabajo estelar en la aplaudida cinta dramática Adolescencia. El respaldo público del actor titular colocó inmediatamente al histrión emergente bajo los reflectores de la prensa especializada y encendió las especulaciones de los fieles seguidores del personaje.