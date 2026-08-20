Hallan camioneta que habría seguido a Vanessa Huppenkothen; conductor es llevado ante juez

Vanessa Huppenkothen transmitió en vivo el momento en el que una camioneta roja intentó cerrarle el paso y permaneció cerca de su vehículo durante algunos minutos, ante esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que ubicó el vehículo en la colonia Tepalcates.

De acuerdo con la nota informativa de la SSC, la unidad señalada, una camioneta roja, fue localizada en Calzada Ignacio Zaragoza esquina con Guadalupe Victoria, en la colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa.

La dependencia agregó que el conductor fue presentado ante el juez cívico por escandalizar en la vía pública.

Vanessa Huppenkothen pidió ayuda en transmisión en vivo

El caso se volvió viral después de que Vanessa Huppenkothen realizara una transmisión en vivo para pedir ayuda, mientras intentaba alejarse de una camioneta que, según relató, la seguía.

En el video, la conductora se mostró asustada y buscó la forma de mantenerse a salvo. La situación generó preocupación entre sus seguidores, pues ella señalaba que el vehículo permanecía cerca y aparentemente le impedía avanzar.

“Ay no, Diosito santo, ah, oigan si me matan pues ya sabemos que fue este cabrón, ay se me enchina la piel, Dios mío, ojalá que se vaya. No, no se va a ir, vengo sola, ayúdenme por favor”

Minutos después, el otro vehículo se orilló. Vanessa aprovechó el paso de unidades militares por la zona para continuar su camino y alejarse del lugar.

Una camioneta roja seguía a la conductora SSC

SSC confirma localización de la camioneta roja

Tras la denuncia ciudadana difundida en redes sociales, la SSC informó que elementos de la corporación ubicaron la camioneta color rojo relacionada con los hechos.

“Respecto a la denuncia ciudadana hecha en redes sociales por una mujer que era seguida por una camioneta, la SSC informa que la unidad color roja fue ubicada en calzada Ignacio Zaragoza esquina Guadalupe Victoria, colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa”, señaló la dependencia.

La autoridad indicó que el conductor fue presentado ante el juez cívico por escandalizar en vía pública.

La SSC confirmó la ubicación de la camioneta roja SSC

Investigaciones continúan

Aunque la unidad ya fue ubicada y el conductor presentado ante la autoridad cívica, la SSC precisó que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido durante la noche de ayer y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, la autoridad no ha confirmado públicamente que se haya tratado de un intento de “montachoques”, por lo que el caso permanece bajo investigación.

bgpa