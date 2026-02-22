¿Cuánto cuesta la bicicleta de Isaac del Toro?

Se llama Isaac del Toro, pero se pronuncia el más joven de la historia en coronarse en el UAE Tour. El Torito hace historia y México pone el foco sobre él tras conseguir su primera corona en un WorldTour, haciéndose preguntas tan sencillas como: ¿Cuánto cuesta su bicicleta?

Primero que nada, el modelo de la bicicleta es Colnago V4Rs, misma que debe de contar con características básicas como lo son la ligereza y eficiencia aerodinámica, aspectos que -por ejemplo- le brindaron la oportunidad de recorrer con mayor velocidad los 1,004.2 kilómetros del UAE Tour 2026.

Siendo considerada una de las mejores bicicletas del mundo, Isaac del Toro debe utilizar una distinta para las etapas de ruta y otra con características distinta para las de contrarreloj.

Isaac del Toro se consagró como el más joven en conquistar el UAE Tour. AFP

Estos son los detalles que debes conocer sobre la bicicleta de Isaac del Toro, ciclista mexicano de 22 años oriundo de Ensenada.

Modelo: Colnago V4Rs (para etapas de ruta).

Características: llantas de carbono de alto rendimiento, detalles personalizados como su nombre y bandera de México, además de un plato de 52/36 dientes, frenos de disco hidráulicos y un cassette de 11/30 que cumplen con la ligereza y eficiencia aerodinámica necesarias.

Precio de la bicicleta de Isaac del Toro: aproximadamente $15,000 euros - poco más de $300,000 pesos mexicanos.

Otras bicicletas utilizadas: Colnago TT1 para carreras contrarreloj, misma que cuenta con características distintas que podrían elevar su costo final.

El costo de la bicicleta de Isaac del Toro tiene un precio superior a los $300,000 pesos mexicanos. AFP

Etapa por etapa de Isaac del Toro en el UAE Tour 2026

Este fue el camino de Isaac del Toro en cada una de las Etapas del UAE Tour 2026, donde terminó entonando el Himno Nacional de México en lo más alto del podio:

Etapa 1: 1º / Liwa Palace, 144 km (2:30:46).

Etapa 2: 10º / Al Hudayriyat Island, 12.2 km (2:44:31).

Etapa 3: 2º / Jebel Mobrah, 183 km (7:09:24).

Etapa 4: 2º / Fujairah, 182 km (11:12:30).

Etapa 5: 2º / Hamdan Bin Mohammed Smart University, 166 km (14:45:58).

Etapa 6: 1º / Jebel Hafeet, 168 km (18:13:42).

Etapa 7: 1º / Abu Dhabi Breakwater, 149 km (21:10:30).

Con la corona obtenida en el UAE Tour 2026, Isaac del Toro competirá de nueva cuenta en las pistas durante el Strade Bianche, carrera de ruta que se llevará a cabo en la Toscana (Italia) el sábado 7 de marzo de 2026.

