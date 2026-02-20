Elba Esther deberá pagar $19 millones, determina la SCJN

Elba Esther Gordillo Morales, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), deberá pagar 19 millones 269 mil 323 por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009, resolvió ayer, por unanimidad, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN).

Al resolver el recurso de revisión 337/2025, cuyo proyecto realizó la ministra Lenia Batres, se concedió la razón a la Secretaría de Hacienda, que impugnó la admisión a trámite que realizó la entonces presidenta del Máximo Tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, a un amparo directo en revisión promovido por Gordillo.

Al dar entrada al recurso presentado por la exlideresa del SNTE, a quien se le negó un amparo en contra del pago de sus impuestos, la ministra en retiro Piña Hernández reservó su resolución a la nueva integración de la Corte.

El proyecto planteó que no existen temas de constitucionalidad para revisar, en el reclamo presentado por Gordillo Morales en contra de los artículos 42 y 48 del Código Fiscal de la Federación, y otros de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

En relación con los ejercicios de 2008 y 2009, la autoridad hacendaria reclamó que Gordillo tuvo ingresos que no correspondieron a los de sueldos y salarios que reportó, además identificó depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito y de servicios, que no comprobó.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió, el 22 de enero de 2020, que Gordillo tenía 20 días hábiles para presentar los registros relacionados a los ejercicios 2008 y 2009.

Tras negarle un amparo, Gordillo promovió el recurso de revisión.

NO HAY PESQUISAS CONTRA OJEDA

No hay denuncias en contra del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, por haber ocultado la red de contrabando de combustibles en el que habrían estado involucrados familiares suyos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo fue cuestionada sobre el audio en el que presuntamente Ojeda habría sido informado desde junio de 2024 por Rubén Guerrero Alcántar, quien se desempeñaba como subadministrador de la Aduana de Manzanillo, Colima. “No hay líneas de investigación contra el secretario, y está abierta toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal”, dijo.

— Arturo Páramo

