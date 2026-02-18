Isaac del Toro finaliza segundo en la etapa 3 del UAE Tour 2026

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) recuperó buenas sensaciones en la tercera etapa del UAE Tour 2026, luego de quedar en segundo sitio, a 15 segundos del italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), en la primera jornada de montaña que tuvo su desenlace en Jebel Mobrah.

Este martes, Remco Evenepoel le quitó el liderato general a Isaac del Toro, luego de imponerse en la contrarreloj individual. El día de ayer, el mexicano se quedó a 42 segundos del tiempo del monarca de la especialidad, por lo que había descendido a la décima posición.

Isaac del Toro ascendió al segundo lugar en la clasificación general AFP

La tercera etapa dio inicio en Umm al Qwain, cruzó el desierto y tuvo su meta en Jebel Mobrah. Los últimos seis kilómetros fueron extremadamente exigentes, con pendientes medias del 12 por ciento.

Para el originario de Ensenada, Baja California, no fue tan sencillo en los 183 kilómetros de la prueba en los Emiratos Árabes Unidos, pero supo embestir a tiempo para quedar segundo, lugar que también ocupa en la clasificación general.

Antonio Tiberi cruzó la meta en 4:24’:44”, con una velocidad media de 41.476 km/h. Isaac del Toro quedó a 15 segundos y Lennert Van Eetvelt a 29 segundos.

El italiano se enfundó el maillot rojo de la UAE Tour 2026, que lo distingue como líder general. Isaac del Toro porta el verde por ser líder de Puntos en la Clasificación.

ASÍ FINALIZÓ ISAAC DEL TORO LA ETAPA 3 DEL UAE TOUR 2026: