Isaac del Toro se mantiene segundo en la general del UAE Tour 2026

El mexicano Isaac del Toro se mantuvo en el segundo lugar de la Clasificación general de la octava edición del UAE Tour 2026. En la cuarta etapa de 182 kilómetros que se realizó este jueves con salida y meta en Fujairah, el originario de Ensenada, Baja California, no entró dentro del Top 10, finalizando en el sitio 23.

Ayer, Isaac del Toro recuperó posiciones y ascendió al segundo lugar general, pero en la etapa de este jueves, el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) se impuso con un tiempo de 4:03:06, luego de su sprint en el último kilómetro de la carrera, por delante del británico Ethan Vernon y su compatriota Matteo Milan.

Isaac del Toro conservó el 'maillot' verde AFP

Antonio Tiberi, vencedor del miércoles en la etapa reina en Jebel Mobrah, conservó el ‘maillot’ rojo, mientras que Isaac del Toro conservó el jersey verde, como líder de la Clasificación por Puntos.

En la Clasificación general, el mexicano está a 21 segundos del líder Antonio Tiberi.

ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA ETAPA 4 DEL UAE TOUR 2026:

Antonio Tiberi 11:12:09 Isaac del Toro a 0:21”. Harold Tejada a 1:00”. Lennert van Eetvelt a 1:07”. Lucas Plapp a 1:19”. Ilan Van Wilder a 1:21”. Derek Gee a 1:22”. Felix Gall a 1:28”. Jorgen Nordhagen a 1:30”. Tablas Halland Johannessen a 1:43”. Remco Evenepoel a 1:44”.

ISAAC DEL TORO EN LA ETAPA 5 DEL UAE TOUR 2026

Este viernes, la quinta etapa del UAE Tour 2026 se realizará alrededor de Dubái. Serán 166 kilómetros, que ofrece una nueva posibilidad de triunfo a los esprinters antes de la jornada del sábado, que promete una buena batalla entre los dos primeros de la clasificación general en la subida final a Jebel Hafeet (10.6 km al 6.9 por ciento de pendiente).