Francamente que la historia que escribe con sus majestuosas actuaciones el ciclista de Ensenada, Baja California, Isaac del Toro, es sencillamente una maravilla, sobre todo en un país carente de suficientes figuras deportivas triunfadoras, en este tiempo de idolatría de nuestra juventud de personajes de la delincuencia organizada, o de los que les cantan y les muestran admiración.

Necesitamos exaltar a figuras del deporte como Del Toro, pues esa imagen de los jovencitos de todos los rincones del país que quieren vestirse, sentirse, y actúan como si pertenecieran a grupos delictivos, es terrible. Bien han hecho las autoridades en prohibir en los conciertos el que se exalten y enaltezcan a ésos que matan personas de bien, ésos que representan lo peor de nuestra sociedad, un cáncer que diezma y daña a nuestra nación.

Necesitamos figuras a seguir como la de Isaac, un jovencito que tiene un talento muy especial, un regalo el que tiene y del que se percataron sus desarrolladores del equipo AR Monex, Alejandro y Luis Rodríguez, pero, a la vez, es un joven con educación, humildad, valores, de esos que necesitamos para inspirar a los de su generación. En conversaciones con ellos me han señalado la inmensa capacidad física, pero sobre todo mental del ensenadense, es algo descomunal, se podría intuir que sería un deportista histórico para nuestro país, pero lo que ha logrado en tan poco tiempo es una historia digna del mejor libro de cuento de hadas.

Una vez más, Del Toro, en el marco del Tour de los Emiratos Árabes, ha demostrado su talento, su inmensa capacidad de competir con lo mejor del ciclismo mundial en el terreno montañoso, ése que separa a los históricos del resto, una vez más dejó a todo el pelotón atrás, en especial al ciclista italiano Antonio Tiberi, del equipo Bahréin, que sencillamente no pudo contener el demoledor ataque del bajacaliforniano, que resultó ser el de la embestida de un toro de lidia, uno muy bravo, como lo es Isaac en los momentos de definición. Esta mañana veremos su coronación como campeón en los Emiratos Árabes Unidos, el primer gran triunfo del año, seguramente tendremos más. No en balde ha llegado, hasta el momento, a ser el tercer mejor del mundo en los rankings de la UCI, la unión ciclista internacional, a 23 victorias, como la de ayer en la montaña Jebel Hafeet de tierras emiratíes, donde ha enviado un mensaje contundente al resto del pelotón; muy pocos en la actualidad le pueden superar, quizá sólo Tadej Pogacar, el mejor del planeta.