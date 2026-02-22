Faustino Oro, por la 3ª norma de GM, al Aeroflot

El prodigio argentino Faustino Oro intentará romper la tercera norma de Gran Maestro y la ruptura del récord mundial de precocidad en el prestigioso Torneo Abierto Aeroflot que se realizará en Moscú del 28 de febrero al 5 de marzo, con la presencia de notables de la talla del ruso Ian Nepomniachtchi, dos veces retador a la corona mundial, y sus compatriotas Andrey Esipenko, calificado al Torneo de Candidatos FIDE a la corona mundial que se realizará en breve en Chipre; Daniel Dúbov, campeón mundial de ajedrez rápido en 2018, y analista de Carlsen; y Alejandro Grischuk, campeón olímpico en 2022, monarca mundial de rápido EN 2006 y vencedor del Torneo de Linares en 2009. El certamen representa la última oportunidad del niño argentino de batir el récord mundial de precocidad en poder del estadounidense Mishra Abhimanyu que lo consiguió a la edad de 12 años, 4 meses y 25 días.

El Torneo Aeroflot de Moscú reúne a 180 jugadores, 53 de ellos GM, incluso dos mujeres, 39 con un Elo superior a los 2,500 puntos. Oro aparece en la posición 35 de la siembra con 2,516 puntos. Es altamente probable que Oro, de 12 años, enfrente en la R-1 al maestro N. Arseniy, con fuerza de 2,364.

Lo que ha hecho Faustino Oro es algo de lo más sorprendente si se considera que apenas el 30 de mayo de 2020 recibió un tablero de ajedrez. En 2023 se convirtió en jugador más precoz con el título de maestro internacional y en 2024 batió en ajedrez bala, partida en un minuto, ¡a Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura!, dos de lo más rápidos del planeta.

Cuenta con dos normas de GM. La primera la ganó en el Torneo Prodigios y Leyendas de Madrid del 17 al 25 septiembre; ocupó el primer lugar con 7 ½ de 9 (+6,=3,-0) adelante del peruano Julio Granda (2,628) y del argentino español Alan Pichot (2,588). La segunda norma la obtuvo en el Magistral Szmetan Giardelli de Buenos Aires, categoría XII FIDE al finalizar cuarto con 5 ½ puntos con (+2,=9,-0) con empates ante el noruego Tari Aryan, el búlgaro Iván Cheparinov, el letonés Alexsei Shirov y el monarca argentino Diego Flores. Desde 2022 el reglamento de la FIDE establece que el título de GM se otorga con las normas en torneos cerrado y uno en Abierto.

Su reciente intervención en el Tata Steel de Wijk aan Zee en el grupo challenger (+4,=6,-2) con empates ante la tres veces monarca mundial de blitz Bibisara Assaubayeva, 2,49/) Vassily Ivanchuk (2,605) y el monarca Junior Maurizzi (2,611) al que tuvo contra las cuerdas y dejó escapar un lance victorioso, (sufrió derrotas ante el ganador Andy Woodward (2,608) y Max Warmerdam (2,576)), son reflejo de su alto nivel.

Emparejamiento del Torneo de Candidatas, Isla de Chipre.

Domingo 29 de marzo. Ronda 1: 1) Divya Deshmukh vs. Humpy Koneru; 2) Vasihali Rameshbabu vs. Bibisara Asaaubayeva; 3) Aleksandra Goryachkina vs. Kateryna Lagno; 4) Zhu Jiner vs. Tan Zhongyi.

Lunes 30 de marzo de marzo. Ronda 2: 1) Koneru vs. Tan Zhongyi; 2) Lagno vs. Zhu Jiner; 3) Assaubayeva vs. Goryachkina; 4) Deshmukh vs. Vaishali R.

Martes 31 de marzo: Ronda 3: 1) Vaishali R vs. Koneru; 2) Goryachkina vs. Deshmukh; 3) Jiner vs. Assaubayeva; 4) Tan Zhongyi vs. Lagno.

Miércoles 1 de abril. Ronda 4: 1) Koneru vs. Lagno; 2) Asaaubayeva vs. Tan Zhongyi; 3) Deshmukh vs. Zhu, Jiner; 4) Vaishali R vs. Goryachkina.

Jueves 2 de abril. Ronda 5: 1) Goryachkina vs Koneru; 2) Zhu, Jiner vs. Vaishlai R.; 3) Tan Zhongyi vs. Deshmukh; 4) Lagno vs. Assaubayeva.

Sábado 4 de abril: Ronda 6: 1) Zhu, Jiner vs. Koneru; 2) Tan Zhongyi vs. Goryachkina; 3) Lagno vs. Vasihali; 4) Assaubayeva vs. Deshmuk.

Domingo 5 de abril: Ronda 7: 1) Koneru vs. Assaubayeva; 2) Deshmuk vs. Lagno; 3) Vasihali R vs. Tan Zhongyi; 4) Goryachkina vs. Zhu, Jiner.

Blancas: Faustino Oro, Argentina, 2,516. Negras: Marc´Ándria Maurizzi, Francia, 2,611. Apertura Ruy López, C79.R–13, Challengers, Wijk aan Zee, 01–02-2026. 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 d6 6.c3 Ad7 7.Te1 g6 8.d4 Ag7 9.h3 0–0 10.Ac2 Ch5 11.Ae3 De8 12.Cbd2 Rh8 13.Cc4 Tc8 14.a4 f5 15.exf5 Axf5 16.Axf5 gxf5 17.dxe5 Df7 18.Cxd6 cxd6 19.exd6 Tcd8 20.Dd3 Dg6 21.Tad1 Td7 22.Rh1 Af6 23.Dc4 f4 24.Axf4 Tg7 25.Tg1 Axc3 26.Ah2 Axb2 27.Db3 Af6 28.d7 Ad8 29.Dxb7 Cf6 30.Ce5 Cxe5 31.Axe5 Df5 32.Tde1 a5 33.Db3 Txd7 34.g4 Dxf2 35.g5 Td2 36.gxf6 Axf6 37.Tef1 Axe5 38.Txf2 Tdxf2 39.Tg2 Tf1+ 40.Tg1 T1f2 41.Tg2 Tf1+ 42.Tg1 T1f2 ½.