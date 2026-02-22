Isaac del Toro, el más joven ganador del UAE Tour; emula a Tadej Pogacar

El nombre del mexicano Isaac del Toro poco a poco se empieza a asociar con los grandes referentes del ciclismo de ruta, especialmente con aquellos que se destaparon con su explosiva juventud. Al llevarse esta edición 2026 del UAE Tour, Isaac del Toro está en el pedestal de los ciclistas más jóvenes en ganarla junto con el rey de esta prueba y vigente campeón, Tadej Pogacar. El esloveno lo hizo en la edición del 2021 a la edad de 22 años, con el UAE Team Emirates, mismo que cobija al mexicano. Isaac del Toro, hoy con 22 años, sigue los pasos de consagración de Pogacar, quien logró conquistar tres veces el UAE Tour en 2025, 2022 y 2021.

Cabe recordar que el UAE Tour, creado en 2019 por la fusión del Abu Dhabi Tour y el Dubai Tour, también ha arrojado talentos jóvenes que supieron ser trascendentes en otras prestigiosas rutas por etapas. En 2019, el primer ganador fue Primoz Roglic. El ciclista esloveno lo hizo a los 29 años con el Team Jumbo-Visma. Al año siguiente, el británico Adam Yates ganó el UAE Tour a los 27 años. Pogacar se coronó por primera vez en el UAE Tour en el 2021, con 22 años. El esloveno ya acarreaba reflectores por ser el ciclista más joven en ganar una etapa del UCI World Tour. Para el 2022, Pogacar hiló otro campeonato con 23 años de edad. Mientras que a los 26 escribió un nuevo hito al ganar por tercera vez el UAE Tour del 2025.

En el 2023, el belga Remco Evenepoel se proclamó campeón con el equipo Soudal Quick-Step, a los 23 años. El título del 2024 se quedó en los pedales de otro ciclista belga, Lennert Van Eetvelt, del equipo Lotto Dstny, a los 22 años.

Más jóvenes en conquistar el UAE Tour

Edad | Ciclista | Edición

22 | Tadej Pogacar | 2021

22 | Lennert Van Eetvelt | 2024

22 | Isaac del Toro | 2026

23 | Remco Evenepoel | 2023

27 | Adam Yates | 2020

29 | Primoz Roglic | 2019