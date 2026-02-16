Isaac del Toro inicia la temporada 2026 a lo grande con victoria en Etapa 1 del UAE Tour

Con la presión del triunfo para UAE Team Emirates XRG y, en su carrera de casa, Isaac del Toro cumplió con la etiqueta de favorito y con un tiempo de 2 horas 30 minutos y 56 segundos, inició la temporada 2026 a lo grande, haciéndose del triunfo en la Etapa 1 del UAE Tour.

Con 144 kilómetros por recorrer, el camino del mexicano de Ensenada arrancó con 45 kilómetros por carreteras rectas, pasando por zonas de dunas y una recta con pendiente que terminó siendo decisiva para el momento del cruzar la meta.

En una contienda que se definió hasta el último sprint, el mexicano de 22 años superó al neerlandés Cees Bol (Decathlon) y al italiano Antonio Tiberi (Bahrain), dejando en el olvido a quien se perfilaba como su máximo rival para esta carrera, el bicampeón olímpico Remco Evenepoel.

De esta forma fue como Isaac del Toro consiguió su primer triunfo en la temporada 2026:

Isaac del Toro y su primer camiseta roja

Consagrándose como líder de la Clasificación General, Isaac del Toro vistió la playera roja que lo reconoce como tal, sin embargo, poco tiempo después de haber cruzado la línea de meta, el mexicano compartió su emoción por haber ganado la primer carrera de la temporada 2026, misma que se llevó a cabo en Emiratos Árabes Unidos.

Esto es una locura increíble. Pensaba que podría haber una oportunidad, pero era un sueño, no era realista. Durante la etapa, les pregunté a mis compañeros si podían ver esto con claridad, pero aún así es una locura haberlo logrado", mencionó el mexicano tras la victoria.

Recordando el momento en el que dejó atrás a Cees Bol y Antonio Tiberi, Isaac del Toro aseguró que al momento de su último sprint no supo en dónde se encontraban sus rivales, consiguiendo el mejor tiempo y el triunfo que lo acredita como el primer ganador de la temporada 2026:

"Salí a toda velocidad. Como hace dos años en el Tour Down Under, ganar en la primera carrera del año es algo que uno desea, pero es aún mejor hacerlo por mi equipo aquí en los Emiratos Árabes Unidos", finalizó.

BFG