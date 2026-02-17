Isaac del Toro perdió el liderato del UAE Tour 2026

El mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates XRG) no pudo conservar el liderato general en la segunda etapa de la UAE Tour 2026, después de que en la contrarreloj individual de 12.2 km terminó en el sitio 25 con un tiempo de 13’45”, a 42 segundos del ganador de este martes, el campeón del mundo de la especialidad Remco Evenepoel que paró el crono en 13'03".

Isaac del Toro salió en el último turno, después de haber ganado la primera etapa este lunes. No fue la primera vez que el mexicano cedió ante el belga. En tres anteriores ocasiones en contrarreloj, se impuso el monarca.

Isaac del Toro finalizó la contrarreloj individual con tiempo de 13’45” AFP

En la Al Hudayriyat Island, Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) cumplió con los pronósticos para ganar la segunda etapa por delante de Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) y Remi Cavagna (Groupama-FDJ United).

De esta forma, Remco Evenepoel le quitó el maillot rojo de la carrera y liderato de la clasificación general al mexicano Isaac del Toro, quien sigue en el Top 10.

“¡Mi contrarreloj individual más rápida! El recorrido era bastante llano y no muy técnico, así que era perfecto para ser rápido. Estoy muy contento de haberlo hecho hoy. Estaba buscando mi primera victoria de etapa individual en el UAE Tour porque ganamos la contrarreloj por equipos en 2023 y fui dos veces segundo en finales cuesta arriba, así que es una sensación muy agradable hoy. Isaac del Toro hizo todo lo que pudo. Sabíamos que era mejor empezar temprano, pero él ganó ayer y yo gané hoy, así que ambos tenemos una victoria de etapa en el bolsillo”, indicó Evenepoel.

Isaac del Toro sigue en el Top 10 de la clasificación general del UAE Tour 2026 AFP

Ahora, la batalla está abierta con mira a la subida que les espera a los ciclistas. Para el ganador de la etapa 2 del UAE Tour será más cómodo defender el liderato que tener que atacar.

“Es la situación perfecta para nosotros. Ahora tenemos que defender el liderato hasta el domingo”, añadió.

RESULTADOS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL UAE TOUR 2026:

1. Remco Evenepoel - 13’03″, velocidad media 56,092 km/h.

2. Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) a 6″.

3. Remi Cavagna a 12".

4. Ethan Hayter a 0:25”.

5. Daan Hole a 0:26”.

6. Lucas Plapp a 0:26”.

7. Artem Shmldt a 0:29”.

8. Florian Vermeersch a 0:30”.

9. Stefan Bissegger a 0:31”.

10. Rune Herregodts a 0:33”.

25. Isaac del Toro a 0:42”.