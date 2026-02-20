Concierto GRATIS de Shakira en el Zócalo CDMX: fecha, hora y detalles oficiales

Después de días de especulación en redes sociales, la propia Shakira despejó cualquier duda. A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la intérprete de Inevitable anunció que regresará al corazón de la capital para ofrecer un espectáculo sin costo.

México de mi vida, llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han regalado, expresó la artista en un mensaje que rápidamente se volvió viral.

Un evento histórico en el corazón de la CDMX

La cita será el domingo 1 de marzo a las 20:00 horas, un horario estratégico para que miles de fans puedan congregarse en la plancha del Zócalo, uno de los espacios públicos más emblemáticos del país.

El Zócalo de CDMX ha sido escenario de conciertos masivos que han marcado historia, y ahora Shakira se suma a esa lista con un show que promete reunir a decenas de miles de personas.

La artista agradeció públicamente al Gobierno de la Ciudad de México por las facilidades otorgadas para la organización del evento, el cual forma parte de la celebración tras el éxito arrollador de su gira en territorio mexicano.

Durante las últimas semanas, la cantante colombiana logró más de diez conciertos con localidades agotadas en distintas ciudades del país, consolidando a México como uno de sus mercados más fuertes a nivel mundial.

Transmisión en vivo para todo el mundo

Para quienes no puedan asistir de manera presencial, el concierto gratis también será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales de Shakira. De esta manera, fans de otras ciudades e incluso de otros países podrán sumarse a la celebración.

Se espera un espectáculo de gran formato, con producción similar a la que la artista ha presentado en su actual tour, incluyendo coreografías, pantallas gigantes y un recorrido por sus mayores éxitos.

Rumores apuntan a que la colombiana daría un concierto en el Zócalo Especial

Setlist esperado: los himnos que podrían sonar

Aunque aún no se confirma el repertorio oficial, es probable que el público coree temas como Hips Don’t Lie, Waka Waka, Antología, Ojos Así, Monotonía y sus más recientes éxitos globales.

El concierto en el Zócalo podría convertirse en uno de los momentos más icónicos de su carrera en Latinoamérica, especialmente por el simbolismo de ofrecer un show abierto y gratuito en el centro político y cultural del país.

Conciertos pendientes de Shakira en México

A pesar de este evento masivo, Shakira aún tiene fechas programadas en México como parte de su gira internacional. Entre los compromisos pendientes se encuentran presentaciones adicionales en ciudades como Monterrey y Guadalajara, además de nuevas fechas en la capital que fueron abiertas tras el sold out inmediato de sus primeros anuncios.

Estas fechas forman parte de la etapa final de su tour en territorio mexicano, lo que convierte al concierto gratis en el Zócalo en una especie de celebración y agradecimiento para sus seguidores.

Shakira ZUMA Press, Inc. / Grosby Group

No es la primera vez que la relación entre Shakira y el público mexicano se fortalece con gestos especiales. A lo largo de su trayectoria, la cantante ha reconocido en múltiples ocasiones que México ocupa un lugar fundamental en su historia artística.

Ahora, con un concierto gratis en el Zócalo de la CDMX, la intérprete reafirma ese vínculo y promete una noche inolvidable para miles de personas.

AAAT*