Isaac del Toro campeón del UAE Tour: Así quedó la clasificación general final

El ciclista mexicano Isaac del Toro, integrante del UAE Team Emirates, alcanzó su primera victoria del año al imponerse en el UAE Tour 2026, asegurando el maillot rojo para el equipo tras la séptima y última jornada de competencia tras cruzar la meta en el pelotón en Abu Dhabi Breakwater.

Del Toro defendió con éxito su ventaja de 20 segundos sobre Antonio Tiberi y de más de un minuto sobre Lucas Plapp del sexto día en etapa que se disputó a una velocidad récord de 50.566 km/h.

Defensa magistral: El UAE Team Emirates neutraliza a Evenepoel

La última etapa, diseñada originalmente para un final al sprint tras 149 km de terreno llano, se convirtió en una batalla estratégica desde el primer pedalazo. La tranquilidad de la escuadra de Del Toro fue puesta a prueba apenas en el kilómetro cero, cuando la estrella belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) lanzó un ataque sorpresa.

El movimiento de Evenepoel no fue un hecho aislado; arrastró consigo a corredores peligrosos como Harold Tejada, quien marchaba cuarto en la general. Sin embargo, Del Toro y su equipo, el UAE Team Emirates-XRG, no se dejaron sorprender y saltaron rápidamente a la acción para dar caza al ataque, manteniendo el control absoluto de la carrera y protegiendo la integridad del maillot rojo del mexicano.

Un cierre de ensueño y dominio total

Mientras la atención de la general se centraba en Del Toro, el final de la etapa fue propiedad de Jonathan Milan (Lidl-Trek), quien completó su "dominio de los sprints" al conseguir su tercera victoria de la semana. A pesar de los esfuerzos de una escapada de cinco hombres que luchó hasta los últimos 2 kilómetros, el pelotón absorbió a los fugitivos para preparar el embalaje final.

Del Toro, siempre bien colocado y respaldado por sus compañeros, evitó cualquier contratiempo en el vertiginoso cierre. Con este triunfo, el mexicano no solo le otorga una victoria fundamental a su equipo en su carrera de casa, un inicio sólido de cara a los compromisos que afrontará en este 2026.

Clasificación final UAE Tour 2026

1. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) — 21h10m30s

2. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) — a 0:20

3. Lucas Plapp (Team Jayco AlUla) — a 1:14

4. Harold Tejada (XDS Astana Team) — a 1:25

5. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) — a 1:34

6. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) — a 1:44

7. Derek Gee (Lidl-Trek) — a 1:47

8. Jorgen Nordhagen (Team Visma - Lease a Bike) — a 1:55

9. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) — a 2:08