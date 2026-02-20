Isaac del Toro retiene el segundo lugar tras etapa 5 del UAE Tour 2026

El mexicano Isaac del Toro retuvo la segunda posición en la clasificación general de la octava edición del UAE Tour 2026 y sigue a 21 segundos del líder Antonio Tiberi. El ganador de la jornada fue Jonathan Milan.

La etapa 5 en Dubái estuvo hecha para los sprinters. Arrancó en la ciudad en dirección al desierto, pasando por los lugares clásicos de las etapas, como el circuito Al Qudra y el hipódromo Meydan, antes de llegar a la meta del recorrido de 165 kilómetros.

Isaac del Toro fue estratégico en la etapa 5 del UAE Tour 2026 AFP

La quinta etapa fue una calca de la jornada de este jueves. Desde el principio, hubo intentos de “golpear” primero, pero obtuvieron respuesta. Se presentó una caída que no afectó al grupo principal.

Cuando faltaban 100 kilómetros para terminar la etapa, se presentó una fuga, pero el pelotón mantuvo la distancia.

Así fue el recorrido de Isaac del Toro en la etapa 5 del UAE Tour 2026 Captura de pantalla

A falta de 2.2 kilómetros para terminar la jornada, los sprinters tomaron el liderazgo y aumentaron la velocidad a 60 km/h. Los líderes Tiberi e Isaac del Toro estuvieron en el grupo para evitar algún contratiempo.

Jonathan Milan repitió el primer sitio al cruzar la meta con 3::33:18, por delante de Erlend Blikra y Matteo Malucello. Isaac del Toro finalizó en el lugar 36.

ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL UAE TOUR 2026: