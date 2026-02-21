Isaac del Toro conquista Jebel Hafeet, toma el jersey rojo y es campeón virtual del UAE Tour 2026

Isaac del Toro dio el golpe más importante de su temporada en la etapa reina del UAE Tour 2026. Conquistó la cima de Jebel Hafeet, se enfundó el jersey rojo y, a falta de 1 jornada para el final de la carrera, tiene el campeonato en sus manos.

El mexicano del UAE Team Emirates se impuso en la sexta etapa, un recorrido de 168 kilómetros que inició en Al Ain Museum y culminó en la exigente subida a Jebel Hafeet, escenario habitual de definiciones en esta competencia.

Del Toro arrancó el día con una desventaja de 21 segundos respecto al italiano Antonio Tiberi, quien partió como líder general, pero la montaña cambió por completo el panorama.

El trabajo estratégico de su equipo fue clave para colocarlo en posición antes del ascenso definitivo. En los últimos 10 kilómetros comenzó la escalada y Del Toro empezó a recortar distancia. Apenas 2 kilómetros después de iniciado el ascenso logró conectar con Tiberi. El movimiento decisivo llegó a 2.6 kilómetros de meta, cuando el mexicano lanzó un ataque firme que dejó sin respuesta al italiano.

Del Toro cruzó la meta con tiempo de 3 horas 27 minutos 54 segundos, firmando su victoria número 23 como profesional y consolidando una actuación que lo coloca en la antesala de su primer título del año.

En la etapa, el australiano Lucas Plapp fue segundo a 0:12, el austríaco Felix Gall terminó tercero a 0:21, mientras que Tiberi llegó cuarto a 0:31.

Con estos resultados, el mexicano asumió el liderato de la clasificación general con un acumulado de 18 horas 12 minutos 42 segundos, dejando a Tiberi a 0:20. La diferencia, sumada al perfil de la última etapa, lo convierte en campeón virtual del UAE Tour 2026.

Este domingo 22 de febrero se disputará la séptima y última jornada, un recorrido llano de 149 kilómetros entre Zayed National Museum y Abu Dhabi Breakwater, diseñado para una definición al sprint. Salvo caída, avería mecánica o incidente mayor, no se esperan cambios en la clasificación general.

A sus 22 años, Isaac del Toro no solo ganó una etapa emblemática, también reafirmó su condición de escalador de élite y referente del ciclismo mexicano en el escenario internacional.