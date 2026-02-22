Estados Unidos termina la sequía olímpica y vuelve al oro en hockey tras 46 años

Estados Unidos puso fin a una espera de 46 años, rompió la sequía olímpica y volvió a la cima del hockey sobre hielo. Con un disparo de Jack Hughes al minuto 1:41 del tiempo extra, derrotó 2-1 a Canadá y conquistó su tercer oro histórico en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

La diferencia con el recordado 1980 es evidente. Esta vez no hubo sorpresa improbable ni grupo universitario. Hubo talento probado en la NHL, profundidad en cada línea y un arquero determinante. Con Connor Hellebuyck bajo los tres postes, el equipo terminó el torneo invicto y superó el mayor desafío posible: vencer a Canadá en una final olímpica.

Hellebuyck fue la muralla. Detuvo 41 de 42 disparos, resistió cuando la pista se inclinó hacia su arco y firmó la atajada del torneo ante un tiro de Devon Toews en el tercer periodo. Minutos después le negó el gol a Macklin Celebrini, sosteniendo el empate hasta el desenlace.

El encuentro fue intenso, físico y cargado de tensión. Matt Boldy abrió el marcador a los 6 minutos, Cale Makar empató antes del segundo intermedio y el oro se definió en el tiempo extra. Ahí apareció Hughes para sellar el título y silenciar a su máximo rival.

El triunfo tuvo peso histórico. Canadá dominó las competencias internacionales durante 16 añoscuando participaron los mejores jugadores del mundo y había derrotado a Estados Unidos en el 4 Nations Face-Off hace un año. En Milán, ese reinado llegó a su fin.

El oro es producto de un sistema consolidado. 23 de los 25 jugadores pasaron por el Programa de Desarrollo del Equipo Nacional de USA Hockey. De ahí surgieron líderes como Auston Matthews, figuras como Brady y Matthew Tkachuk y talento élite como Jack Eichel y los hermanos Hughes.

La consagración también reivindicó al gerente general Bill Guerin y al entrenador Mike Sullivan, cuestionados por apostar por experiencia y roles específicos. La decisión de mantener a Hellebuyckcomo titular fue determinante en el camino hacia el oro.

Canadá, campeón en 2010 y 2014, compitió sin su capitán lesionado Sidney Crosby. En su ausencia, Connor McDavid asumió la responsabilidad, pero volvió a quedarse a las puertas de un gran título internacional.

Estados Unidos no necesitó milagros esta vez. Necesitó estructura, profundidad y un arquero dominante. Y después de casi medio siglo, volvió a colgarse el oro olímpico.