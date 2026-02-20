Eric Dane: una carrera brillante que dejó huella en la televisión y el cine

El mundo del entretenimiento está de luto tras la despedida de Eric William Dane, el actor que conquistó al público con su inolvidable papel en Grey's Anatomy.

Aunque muchos lo recuerdan como el carismático “McSteamy”, su trayectoria fue mucho más amplia. A lo largo de los años participó en exitosas series y películas que lo consolidaron como uno de los actores más versátiles de la televisión estadounidense.

Estas son algunas de las producciones más importantes que definieron su carrera y dejaron huella en millones de espectadores.

Desde pequeños papeles hasta el reconocimiento internacional

Antes de alcanzar la fama mundial, Eric Dane comenzó con participaciones especiales en populares series como Married... with Children, The Wonder Years y Roseanne.

Fueron apariciones breves, pero que le permitieron abrirse paso en la industria y demostrar su talento frente a las cámaras.

Gideon's Crossing (2000)

En Gideon's Crossing, Eric Dane obtuvo su primer papel protagónico al interpretar al Dr. Wyatt Cooper.

La serie giraba en torno a la vida de un jefe de medicina y su equipo, un papel que marcaría el inicio de una etapa en la que el actor daría vida a personajes dentro del ámbito médico, algo que años después lo llevaría al éxito masivo.

Grey’s Anatomy (2006)

Sin duda, su personaje más recordado fue el del cirujano plástico Mark Sloan en Grey's Anatomy. Sloan era el mejor amigo de Derek Shepherd, interpretado por Patrick Dempsey, y rápidamente se ganó el cariño del público por su carisma y evolución dentro de la historia.

A lo largo de la serie, su personaje vivió profundas transformaciones que lo convirtieron en uno de los favoritos de los fans. Además, su participación le permitió forjar una estrecha amistad con Ellen Pompeo, protagonista de la serie, quien le mostró públicamente su apoyo tras su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

Gracias a su actuación, en 2007 recibió el reconocimiento del Sindicato de Actores (SAG Awards) por mejor interpretación en serie dramática.

The Last Ship (2014)

Como protagonista de The Last Ship, Eric Dane interpretó al capitán Tom Chandler, un líder fuerte y decidido que enfrenta una crisis global junto a su tripulación.

La serie, que contó con cinco temporadas, recibió diversas nominaciones y premios, incluyendo reconocimientos en los Premios Saturn y en los ASCAP Film and Television Music Awards.

Euphoria (2019)

En la exitosa serie Euphoria, creada por Sam Levinson, interpretó a Cal Jacobs, un personaje marcado por conflictos internos y una vida reprimida.

Su actuación fue aplaudida por la crítica y le valió nominaciones en los Gold Derby TV Awards y en los Hollywood Critics Association Television Awards en 2022.

The Ravine (2021)

En el thriller The Ravine, dirigido por Keoni Waxman, Eric Dane interpretó a Mitch Bianci.

La cinta, centrada en un misterioso crimen, le valió el premio como “Mejor Actor” en los Los Angeles Film Awards (LAFA) 2021, consolidando su talento también en la pantalla grande.

Bordeline (2025)

Su última participación cinematográfica fue en Borderline, una película de suspenso con tintes de comedia dirigida por Jimmy Warden.

La historia sigue a un acosador peligroso que invade la casa de una estrella pop. Eric Dane dio vida a Bell, el guardaespaldas que intenta protegerla en medio del caos, mostrando una vez más su versatilidad actoral.

Aunque su carrera estuvo llena de éxitos y personajes memorables, Eric Dane será recordado no solo por su talento, sino por la intensidad y humanidad que imprimió en cada uno de sus papeles.

Su legado permanece en cada escena que dejó grabada y en el cariño del público que lo acompañó durante décadas.