Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 22 febrero 2026

LOS REFRESCOS

¿Cuáles son algunos refrescos mexicanos que ya no existen y por qué hoy despiertan tanta nostalgia?

Los refrescos vintage se han convertido en objetos de nostalgia: artículos cotidianos que, al desaparecer, adquieren un aura casi mística.

En México, varias bebidas que alguna vez fueron populares hoy existen sólo en la memoria colectiva. Entre ellas destacan Chaparrita de vidrio en sus fórmulas originales, desaparecida tras cambios de dueño y reformulaciones; Lulú de grosella, un sabor icónico de mediados del siglo XX que dejó de producirse; Fiesta Acapulco, una línea tropical de los 70 y 80 que no sobrevivió a la consolidación de las embotelladoras; Manzana Lift, descontinuado cuando Coca-Cola la sustituyó por Sidral Mundet; y Yoli Toronja en su versión previa a FEMSA, un sabor emblemático de Guerrero que se perdió tras la modernización de la marca.

Estas bebidas, hoy extintas, funcionan como pequeñas cápsulas culturales: recuerdan épocas, modas y rituales cotidianos que ya no existen. Al evocarlas, no sólo pensamos en su sabor, sino en los mundos que las rodeaban.

CORRUPCIÓN 2025

¿Dónde queda México frente al resto del mundo en los rankings de corrupción, mejoramos, retrocedimos o seguimos estancados?

R. ¡Pfff! Retrocedimos. El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI 2025) de Transparencia Internacional confirma un deterioro global.

El promedio mundial cayó a 42 puntos, y más de dos tercios de los 182 países evaluados están por debajo de 50. Sólo cinco países superan los 80 puntos, cuando hace una década eran doce.

Comparación por regiones:

• Europa Occidental sigue siendo la región más limpia, con países como Dinamarca, Finlandia y Suecia por encima de 80. Aun así, varias democracias muestran retrocesos por escándalos políticos y debilitamiento institucional.

• Asia-Pacífico presenta contrastes: Singapur y Nueva Zelanda se mantienen entre los mejores, mientras que naciones del sur y sudeste asiático caen por corrupción sistémica.

• África Subsahariana es la región con peor desempeño, con puntajes persistentemente bajos debido a inestabilidad política, captura del Estado y falta de controles.

• Las Américas se estanca en 42 puntos, sin mejoras en una década.

¿Y México?

México obtiene 27 puntos, ubicándose entre los países más corruptos del continente. Su puntaje lo coloca muy por debajo de Chile, Uruguay o Canadá, y más cerca de naciones con corrupción estructural.

El índice señala que la combinación de impunidad, violencia y debilitamiento institucional mantiene al país atrapado en un ciclo difícil de romper.