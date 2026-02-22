VIDEO: El himno mexicano suena por primera vez en la historia del WorldTour con Isaac del Toro

Isaac del Toro quiere demostrar que el 2026 será su año de consolidación en la élite del ciclismo y la forma en que ha empezado ha sido la correcta al llevarse la victoria en la edición 2026 del UAE Tour, un éxito en el que ha estado acompañado por mexicanos durante toda la competencia.

Desde el arranque y en los complicados terrenos de los Emiratos Árabes Unidos, Del Toro, competidor del UAE Team, recibió el apoyo en las rutas con público que lo animaba con las banderas mexicanas, una situación que se mantuvo hasta el final cuando cruzó la meta este domingo para proclamarse en el ganador más joven en la historia de la prueba.El récord de Isaac del Toro en el UAE Tour

El triunfo de Isaac del Toro lo convirtió en el ganador más joven del UAE Tour con 22 años, 2 meses y 26 días, superando la marca de Tadej Pogačar, quien lo logró con 22 años, 5 meses y seis días en el 2021.

Del Toro derrotó al italiano Antonio Tiberi por 20 segundos y por 1m14s a Lucas Plapp.

La celebración, primera vez del himno mexicano en el World Tour

Pero la victoria de Isaac del Toro tiene un significado especial porque es la primera ocasión que el himno nacional mexicano sonó tras una victoria en la general en una competencia oficial del WorldTour de la UCI.

El mexicano cruzó la meta de la etapa del Museo Nacional de Zayed al Abu Dhabi Breakwater y, de esta forma, se hizo acreedor al trofeo, pero también a escribir su nombre en los libros de historia del deporte mexicano con el triunfo en el WorldTour.

Antes de “El Torito”, Raúl Alcalá, quien había sido el máximo exponente en el ciclismo nacional, logró triunfos internacionales en competencias como la Vuelta a Asturias en 1990, pero dado que el WorldTour aún no existía, no son parte del registro de la competencia élite.

¿Qué es el WorldTour?

El UCI WorldTour es la serie de carreras de ciclismo en ruta más importante del mundo. Agrupa las competiciones de mayor prestigio y nivel técnico del calendario internacional, reuniendo a los mejores equipos y corredores del planeta.

El calendario del UCI WorldTour incluye las Grandes Vueltas como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. A esto se suman pruebas como la París-Niza o la Clásica de San Sebastián. El calendario consta de más de 30 carreras en el año.