El amargo triunfo de Eileen Gu: Gana el oro y se entera de la muerte de su abuela

Eileen Gu se dirigía a tomarse una fotografía en la base del halfpipe donde acababa de ganar su tercera medalla (su primer oro) de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Con esta presea, sumaba la sexta medalla olímpica de su carrera, convirtiéndose en la esquiadora acrobática más condecorada de todos los tiempos, pero fue en ese momento cuando recibió una triste noticia.

Al momento en que Gu revisaba su teléfono fue informada que su abuela, Gouzhen Feng, había fallecido.

"Ella fue una parte muy importante de mi vida mientras crecía y alguien a quien admiraba inmensamente", expresó Gu más tarde en una conferencia de prensa, mientras se disculpaba por su retraso.

Gu describió a su abuela como una luchadora y compartió que su segundo nombre, Feng, es en su honor.

"Mucha gente va por la vida a velocidad de crucero", dijo Gu, "pero esta mujer era un barco de vapor".

Antes de llegar a estos Juegos, Gu mencionó que Feng estaba enferma. La atleta entendía que su última visita probablemente sería la última vez que la vería. Gu no prometió ganar una medalla de oro —aunque lo logró el domingo en la modalidad de halfpipe femenino, además de obtener platas en slopestyle y big air—, pero sí le hizo una promesa: ser valiente.

"Estoy muy feliz de haber podido mantener eso y espero haberla hecho sentir orgullosa, pero también es un momento muy difícil para mí ahora, así que me disculpo por llegar tarde, pero eso es lo que estaba pasando", señaló la esquiadora.

La controversia política: Las críticas de JD Vance hacia Eileen Gu

A pesar de sus logros deportivos históricos, la decisión de Eileen Gu de competir por China siendo ciudadana estadunidense de nacimiento ha generado tensiones políticas recurrentes. Durante estos Juegos de 2026, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, ha sido uno de los críticos más vocales respecto a la lealtad de la atleta.