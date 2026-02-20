Trump anuncia nuevo arancel del 10% global tras fallo de la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó estar “profundamente decepcionado” y “absolutamente avergonzado” por la decisión de la Corte Suprema, que anuló los aranceles generalizados aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

El fallo, aprobado por seis votos contra tres, determinó que el Ejecutivo carece de facultades para imponer gravámenes de manera unilateral en tiempos de paz, reservando esa potestad al Congreso.

Declaraciones de Trump

En respuesta, Trump anunció que firmará una orden para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar restricciones temporales de importación de hasta el 15% en casos de desequilibrios graves de balanza de pagos.

El mandatario aseguró que estos gravámenes se sumarán a los ya vigentes y que su administración explora “alternativas legales” tras el revés judicial.

Con la decisión que ha tomado la corte, las empresas de nuestro país sufrirán

Trump defendió el uso de los aranceles como herramienta para proteger la economía nacional y afirmó que han servido para “ponerle fin a ocho guerras”. Criticó duramente a los magistrados que votaron en su contra, sugiriendo que la Corte se dejó influenciar por “intereses extranjeros”. Al mismo tiempo, agradeció a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh por su voto disidente, calificando sus opiniones como “incuestionables”.

El presidente también advirtió que el fallo podría derivar en el reembolso de hasta 240.000 millones de dólares recaudados por los gravámenes anulados, aunque señaló que ese tema “habrá que litigar”.

Entre las medidas afectadas por la decisión judicial se encuentran la tarifa global base del 10% a las importaciones, los aranceles recíprocos contra socios comerciales, los gravámenes adicionales del 25% a México y Canadá, la eliminación de exenciones para envíos de bajo valor y el aumento de hasta 50% en productos de Brasil e India.

Trump insistió en que existen “métodos más poderosos” reconocidos por el Congreso y el propio tribunal para mantener la presión comercial, y adelantó que su gobierno continuará con investigaciones bajo el artículo 301 para sancionar prácticas consideradas desleales.