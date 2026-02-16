Isaac del Toro a 12km de refrendar su liderato en UAE Tour: ¿Dónde ver la Etapa 2?

Isaac del Toro arrancó la temporada 2026 con un triunfo de ensueño en el UAE Tour en su Etapa 1, sim embargo, el mexicano deberá volverse a imponer este martes 17 de febrero en la Etapa 2 para mantenerse como líder de la clasificación general.

Luego de haber dejado atrás al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi, el mexicano nacido en Ensenada hace 22 años desafiará un nuevo reto, ya que tras 2 horas, 30 minutos y 56 segundos, solamente 12 kilómetros lo separan de mantenerse al frente del pelotón.

En su segunda salida a pista durante una temporada 2026 en donde intentará superar el segundo lugar obtenido el año pasado, estos son los datos más importantes a seguir para la siguiente presentación de Isaac del Toro.

Isaac Del Toro recorrerá 12 kilómetros en la etapa 2 del UAE Tour. AFP

Día y horario para ver a Isaac del Toro en la Etapa 2 del UAE Tour 2026

Siendo una etapa de contrarreloj individual en la isla de Al Hudayriyat de Emiratos Árabes Unidos, la velocidad será fundamental para cada uno de los ciclistas, ya que se presentarán en una carretera que se caracteriza por su facilidad para acelerar, debido a su anchura las curvas amplias que prometen emociones.

Estos son los detalles que debes conocer para seguir a Isaac del Toro en su segunda carrera de la temporada 2026, misma en la que vestirá de rojo al consagrarse como líder de la clasificación general.

Día: martes 17 de febrero, 2026.

Horario: 3:45 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canales de TV: en exclusiva por ESPN3.

Alternativas por streaming: IzziGo y Disney+.

Sede: Al Hudayriyat Island en Emiratos Árabes Unidos.

Tiempo de la prueba: Aproximadamente 15 minutos con 30 segundos.

LA Etapa 2 del UAE Tour se llevará a cabo el martes 17 de febrero. Página: theuaetour

Día de todas las etapas del UAE Tour 2026

El UAE Tour cuenta con un total de 1,004 kilómetros que se dividen en siete etapas. Estas son las fechas, sedes y distancia a recorrer en cada una de ellas.

Etapa 1 / lunes 16 de febrero, 144 kilómetros – Bin Hamoodah Auto Stage.

Etapa 2 / martes 17 de febrero, 12 kilómetros - Breitling Itt Stage.

Etapa 3 / miércoles 18 de febrero, 183 kilómetros – Ras Al Khaimah tourism development authority stage.

Etapa 4 / jueves 19 de febrero, 182 kilómetros – Palms Sports Stage.

Etapa 5 / viernes 20 de febrero, 166 kilómetros – Dubai Stage.

Etapa 6 / sábado 21 de febrero, 168 kilómetros – Burjeel Holdings Stage.

Etapa 7 / domingo 22 de febrero, 149 kilómetros – AD Ports Group Stage.

El UAE Tour 2026 se llevará a cabo del lunes 16 al domingo 22 de febrero. AFP

BFG