Isaac del Toro: listado de victorias y récords del ciclista tras su victoria en Emiratos Árabes

La victoria de Isaac del Toro en el UAE Tour 2026 no solo le permite iniciar este año con un resultado sobresaliente de cara a competir en el Tour de Francia, sino que además agranda su número de triunfos en el ciclismo mexicano e internacional, pero también establece nuevos récords para él mismo.

Desde su irrupción en el Tour de l’Avenir hasta su reciente coronación en los Emiratos Árabes Unidos, Del Toro ha pulverizado marcas que parecían inalcanzables.

Hitos históricos y récords mundiales de precocidad

La carrera de Isaac del Toro ha estado marcada por la palabra "primero" y ahora ha sido el primero en colocar el nombre de México en el WorldTour de la UCI.

El "Grand Slam" del Porvenir (2023): Se convirtió en el primer mexicano en ganar el Tour de l’Avenir , pero lo hizo con un dominio absoluto nunca antes visto: fue el primer corredor en la historia en ganar todas las clasificaciones de la competencia (general, puntos, montaña y joven).

Se convirtió en el , pero lo hizo con un dominio absoluto nunca antes visto: fue el primer corredor en la historia en ganar de la competencia (general, puntos, montaña y joven). Un récord legendario: En 2025, Del Toro firmó una temporada de ensueño al convertirse en el segundo ciclista con más clásicas ganadas en un solo año desde 1970 . Con 10 victorias de un día, igualó el legendario récord de Eddy Merckx .

En 2025, Del Toro firmó una temporada de ensueño al convertirse en el . Con de un día, igualó el legendario récord de . El conquistador de Italia: Nueve de sus 17 victorias profesionales las ha conseguido en tierras italianas, incluyendo ser el ciclista más joven y primer mexicano en ganar la clásica Milano-Torino (2025).

Maglia Rosa Histórica (2025): Fue el primer mexicano en portar la "Maglia Rosa" de líder en el Giro de Italia , estableciendo además el récord como el ciclista más joven en mantenerla por más tiempo durante una misma edición.

Fue el de líder en el , estableciendo además el récord como el ciclista más joven en mantenerla por más tiempo durante una misma edición. Rey de la montaña en los Emiratos: Durante el UAE Tour 2026 , impuso un nuevo récord de escalada en el Jebel Hafeet con un tiempo de 25:15 , superando registros de escaladores consagrados.

Durante el , impuso un nuevo con un tiempo de , superando registros de escaladores consagrados. Dominio Continental: Es el primer mexicano en conquistar pruebas europeas de prestigio como el Tour de Austria, la Clásica Terres de l’Ebre y la Vuelta a Burgos, todas en 2025.

Listado de victorias de Isaac del Toro

2023

Tour de l’Avenir (Tour de Francia sub-23) — Ganador absoluto

2024

Santos Tour Down Under — Etapa 2

Vuelta a Asturias — Etapa 1

Vuelta a Asturias — Ganador absoluto

2025

Milano-Torino

Giro d’Italia — Etapa 17

Vuelta a Austria — Etapa 2

Vuelta a Austria — Etapa 3

Vuelta a Austria — Etapa 4

Vuelta a Austria — Ganador absoluto

Classica Terres de l’Ebre

Circuito de Getxo

Vuelta a Burgos — Ganador absoluto

GP Industria & Artigianato

Giro della Toscana

Coppa Sabatini

Trofeo Matteotti

Giro dell’Emilia

Gran Piemonte

Giro del Veneto

Campeonato Nacional de Ciclismo (Ensenada) — Contrarreloj

Campeonato Nacional de Ciclismo (Ensenada) — Ruta

2026

UAE Tour — Etapa 1

UAE Tour — Etapa 6

UAE Tour — Primer título general en una carrera World Tour