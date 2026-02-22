Barcelona recupera el liderato de La Liga tras sacudirse la crisis ante el Levante

El Barcelona volvió a sonreír en el Camp Nou, dejó atrás una semana oscura y con autoridad derrotó 3-0 al Levante en la jornada 25 para recuperar el liderato de La Liga.

El equipo de Hansi Flick rompió así la racha de dos derrotas consecutivas que habían encendido las alarmas en la ciudad condal.

El conjunto blaugrana llegaba golpeado tras el 2-1 frente al Girona FC en Liga y el contundente 4-0 ante el Atlético de Madrid en las semifinales de ida de la Copa del Rey. Sin margen para otro tropiezo, respondió con carácter y futbol.

El inicio fue vertiginoso. Apenas al minuto 4, Eric García desbordó por izquierda y metió un centro raso al primer palo donde apareció Marc Bernal para definir de primera y abrir el marcador.

El Levante contestó de inmediato y tuvo dos ocasiones claras, pero Joan García sostuvo al Barcelonacon un par de intervenciones decisivas que evitaron el empate.

Con el paso de los minutos el dominio local fue absoluto. La posesión superó el 78% al descanso y los de Flick empezaron a inclinar el campo con insistencia por la banda izquierda.

Al minuto 32, João Cancelo colocó un centro preciso al punto de penalti y Frenkie de Jong, entrando desde segunda línea, conectó de primera para el 2-0 que dio tranquilidad.

En la segunda parte el guion no cambió. El Barcelona asfixió al Levante, movió el balón con paciencia y apenas concedió espacios. Flick refrescó el equipo con el ingreso de Pedri, Ferran Torres y Fermín, y fue precisamente este último quien firmó el gol de la sentencia al 81 con un zurdazo desde la frontal que pegó en el poste antes de meterse al arco.

Ryan evitó una goleada mayor con una doble atajada espectacular ante Raphinha y Fermín, pero el partido ya estaba decidido. El Barcelona administró la ventaja y cerró una actuación sólida que le devuelve confianza en el momento más oportuno.

La victoria tomó aún más valor por la derrota del Real Madrid CF, resultado que permitió a los blaugranas recuperar el primer lugar con 61 puntos, uno más que los merengues.

El Barcelona volvió a ser líder… y, sobre todo, volvió a parecerse a sí mismo.