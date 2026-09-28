La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los finalistas del reality?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya tiene a sus habitantes que competirán en la última noche del reality.

La competencia entró oficialmente en su última etapa después de que Brianda Deyanara se convirtiera en la última habitante eliminada por decisión del público. Con su salida, quedaron definidos los participantes que permanecerán en la casa durante los últimos días del programa.

Foto: Instagram lacasafamososmx

Ahora, la atención de los seguidores está puesta en la gran final, pues además de conocer al ganador de la temporada, está en juego un premio de cuatro millones de pesos.

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México?

Luego de las distintas dinámicas, nominaciones y decisiones de la audiencia que se realizaron a lo largo de la temporada, los habitantes que consiguieron un lugar en la final son:

Mariana Ochoa

Karina Torres

Yahir

Gema Garoa

Ese Pérez

Memo Schutz

Ernesto Laguardia

Foto: Instagram

Con la salida de Brianda Deyanara, estos siete participantes quedaron como los contendientes que buscarán llegar hasta la última noche y conseguir el apoyo necesario para quedarse con el primer lugar.

La lista de finalistas se fue formando de manera gradual durante las últimas semanas de competencia.

Mariana Ochoa fue la primera en asegurar su pase a la final después de ganar la dinámica de ‘La Boutique’, con la que obtuvo la llamada chamarra dorada.

Posteriormente, Karina Torres y Yahir consiguieron su lugar mediante las votaciones realizadas entre los propios habitantes de la casa.

Por su parte, Gema Garoa aseguró su permanencia después de imponerse en una dinámica de salvación durante una de las placas de nominación.

Los últimos lugares se definieron durante la gala de eliminación más reciente. Ese Pérez, Memo Schutz y Ernesto Laguardia lograron continuar en la competencia gracias al respaldo del público, mientras que Brianda Deyanara quedó fuera de la contienda.

¿Qué ocurrió durante la última Gala de Eliminación?

La emisión estuvo dedicada a recordar algunos de los momentos más importantes que vivieron los cuatro habitantes que se encontraban nominados.

Además de mostrar parte de su recorrido dentro de la competencia, los participantes recibieron la visita de algunos de sus familiares antes de conocer el resultado de la votación.

Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando Galilea Montijo y Aldo de Nigris ingresaron a la casa durante una dinámica de ‘congelados’. Mientras los habitantes permanecían inmóviles, dejaron en la sala el maletín que representa el premio de cuatro millones de pesos que recibirá el ganador de la temporada.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

¿Cuándo será la gran final de La Casa de los Famosos México?

La última gala de la cuarta temporada se llevará a cabo el domingo 4 de octubre.

La gran final podrá seguirse a través de Las Estrellas y ViX.¿Cómo votar por el ganador de La Casa de los Famosos México?

La audiencia tiene la posibilidad de participar en la elección del ganador mediante las votaciones oficiales del programa.

Para hacerlo, los seguidores deben ingresar al apartado de votaciones de La Casa de los Famosos México o utilizar el código QR que aparece durante las transmisiones. Una vez dentro, deberán seleccionar al finalista al que desean apoyar y confirmar su participación.

Los usuarios con suscripción a ViX Premium pueden realizar hasta 10 votos por día durante los periodos en que la votación se encuentra habilitada.

Las votaciones se mantienen disponibles durante las galas y en los programas relacionados con la recta final del reality. Al terminar el proceso, el participante que reúna el mayor respaldo de la audiencia será anunciado como el ganador de la cuarta temporada.